Nostradamus'un Vatikan kehaneti gerçek olacak mı? 'Papa ölecek, yerine bir Romalı geçecek'
Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu açıkladı. Papa'nın sağlık durumunun kötüleşmesiyle 16. yüzyıl kahini Nostradamus'un kehanetleri yeniden gündeme geldi. Nostradamus, "Les Propheties" adlı eserinde çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden sonra orta yaşta bir Romalı'nın seçileceğini öngörmüş. Nostradamus'un bu öngörüsünün Papa Francis ile ilgili olabileceği iddia ediliyor.
Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu duyurdu. Papa'nın durumunun kötüleşmesiyle 16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus'un ürpertici kehanetleri de yeniden gündeme geldi.
Michel de Nostredame, 1555 yılında yayımlanan, 942 dörtlükten oluşan "Les Propheties" adlı kehanet kitabıyla tanınıyor. Dailymail'de yer alan habere göre, kitapta geleceğe dair birçok öngörüde bulunan ünlü kahinin Papa ile ilgili kehaneti tekrar gündeme geldi.
Nostradamus, yaklaşık 500 yıl önce yazdığı kehanette çok yaşlı bir Papa'nın ölümünün ardından orta yaşta bir Romalı'nın seçileceğini iddia ediyor.