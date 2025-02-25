Nostradamus'un Vatikan kehaneti gerçek olacak mı? 'Papa ölecek, yerine bir Romalı geçecek'

Michel de Nostredame, 1555 yılında yayımlanan, 942 dörtlükten oluşan "Les Propheties" adlı kehanet kitabıyla tanınıyor. Dailymail'de yer alan habere göre, kitapta geleceğe dair birçok öngörüde bulunan ünlü kahinin Papa ile ilgili kehaneti tekrar gündeme geldi.