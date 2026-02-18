NOW Kıskanmak 17 Şubat 2026 Salı 23. Bölüm izle! Kıskanmak’ta neler oldu?

KISKANMAK’TA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Kıskanmak dizisinin en güçlü yanlarından biri, geniş ve yetenekli oyuncu kadrosu. Dizinin merkezinde yer alan Özgü Namal, Seniha Paşazade karakteriyle izleyiciye bastırılmış öfke, kıskançlık ve kırılganlık duygularını yoğun bir şekilde aktarıyor. Mehmet Günsür, Halit Paşazade rolünde aile içindeki karmaşık güç ilişkilerini ve sorumluluk yükünü ekrana taşıyor. Selahattin Paşalı, Nüzhet Erden karakteriyle Seniha’nın hayatına giren ve hikayeyi başka boyutlara taşıyan bir figür olarak öne çıkıyor. Hafsanur Sancaktutan, Mükerrem rolünde genç bir kadının aile ve aşk üçgenindeki etkisini gösterirken, Ayda Aksel, Mediha Paşazade olarak ailedeki eski sırların açığa çıkmasına vesile olan güçlü bir matriark portresi çiziyor. Bunun yanında Beril Pozam, Nalan rolüyle dizide masumiyet ile karmaşık duygular arasında gidip gelen bir genç kadını canlandırıyor, Hande Doğandemir Türkan karakterinin gizemli ve sert yanlarını ustalıkla yansıtıyor. İpek Tuzcuoğlu ise Şaziye rolü ile aile sırlarını bilen ve gerektiğinde dengeleri değiştirebilen karakteriyle dikkat çekiyor.