NOW KISKANMAK 24 Şubat 2026 Salı 24. Bölüm izle! Kıskanmak’ta neler oldu?
NOW’da 24 Şubat 2026 Salı akşamı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından yayınlanan Kıskanmak, izleyiciyle buluştuğu ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekiyor. Dram ve gerilimi harmanlayan hikayesi, sürükleyici kurgusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Dizi, aile bağları, aşk ve kıskançlık temalarını modern bir bakış açısıyla ekrana taşıyor.
KISKANMAK’IN HİKAYESİ NE ANLATIYOR?
Dizinin merkezinde, Paşazade ailesinin görkemli ama karmaşık dünyasında büyüyen Seniha Paşazade bulunuyor. Çocukluğunda eksik kalan sevgi ve ilgi, onu kıskançlık ve öfke duygularıyla büyütmüş. Seniha, abisi Halit’in gölgesinde hayatını sürdürürken, yeni gelişen ilişkiler ve aile sırları karşısında kendi yolunu çizmek zorunda kalıyor. Hikaye, ihanet, aşk ve güç mücadelesi ekseninde ilerleyerek izleyiciyi derinden etkiliyor.
KISKANMAK’TA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?
Kıskanmak dizisinin en güçlü yanlarından biri, geniş ve yetenekli oyuncu kadrosu. Dizinin merkezinde yer alan Özgü Namal, Seniha Paşazade karakteriyle izleyiciye bastırılmış öfke, kıskançlık ve kırılganlık duygularını yoğun bir şekilde aktarıyor. Mehmet Günsür, Halit Paşazade rolünde aile içindeki karmaşık güç ilişkilerini ve sorumluluk yükünü ekrana taşıyor. Selahattin Paşalı, Nüzhet Erden karakteriyle Seniha’nın hayatına giren ve hikayeyi başka boyutlara taşıyan bir figür olarak öne çıkıyor. Hafsanur Sancaktutan, Mükerrem rolünde genç bir kadının aile ve aşk üçgenindeki etkisini gösterirken, Ayda Aksel, Mediha Paşazade olarak ailedeki eski sırların açığa çıkmasına vesile olan güçlü bir matriark portresi çiziyor. Bunun yanında Beril Pozam, Nalan rolüyle dizide masumiyet ile karmaşık duygular arasında gidip gelen bir genç kadını canlandırıyor, Hande Doğandemir Türkan karakterinin gizemli ve sert yanlarını ustalıkla yansıtıyor. İpek Tuzcuoğlu ise Şaziye rolü ile aile sırlarını bilen ve gerektiğinde dengeleri değiştirebilen karakteriyle dikkat çekiyor.
KISKANMAK’IN SENARİSTİ KİM?
Dizinin senaryosu, Türk televizyon sektörünün deneyimli kalemlerinden Yılmaz Şahin tarafından kaleme alındı. Şahin, karakterlerin iç dünyalarını ve aile içindeki çatışmaları büyük bir titizlikle işleyerek, izleyiciyi hem duygusal hem de psikolojik bir yolculuğa çıkarıyor.
KISKANMAK’IN YÖNETMENİ KİM?
Dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor. Güç, sahnelerin ritmini ve karakterlerin duygusal yoğunluğunu büyük bir ustalıkla dengeleyerek, dizinin dramatik etkisini artırıyor. Mekân seçimlerinden ışık kullanımına, sahne geçişlerinden oyuncuların performans yönetimine kadar her ayrıntıyı titizlikle planlayan Güç, izleyiciyi adeta karakterlerin dünyasına çekiyor.