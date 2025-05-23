  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Nüfus Müdürlüğü milyonlara duyurdu; Türk vatandaşları kimlik kartıyla bu ülkelere girebilecek

Nüfus Müdürlüğü milyonlara duyurdu; Türk vatandaşları kimlik kartıyla bu ülkelere girebilecek

2025 yazında sadece kimlik kartı kullanılarak Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği 5 ülke açıklandı.

Nüfus Müdürlüğü milyonlara duyurdu; Türk vatandaşları kimlik kartıyla bu ülkelere girebilecek - Sayfa 1

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar heyecanla tatil planları yapmaya başladı. Kimlik kartı ya da pasaportla gidilebilen ülkeler ise revaçta.

1 | 9
Nüfus Müdürlüğü milyonlara duyurdu; Türk vatandaşları kimlik kartıyla bu ülkelere girebilecek - Sayfa 2

Sıcak kumsalları serin denizleriyle bilinen ülkeler ise milyonların hedefinde. nvi.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre ise T.C. kimlik kartı taşıyan vatandaşların kolaylıkla giriş yapabileceği 5 ülke belli oldu.

2 | 9
Nüfus Müdürlüğü milyonlara duyurdu; Türk vatandaşları kimlik kartıyla bu ülkelere girebilecek - Sayfa 3

SADECE KİMLİK KARTIYLA GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Son olarak 2021 yılında listeye Azerbaycan’ın da eklenmesiyle Türk vatandaşlarının kimlik kartıyla girebileceği ülke sayısı 5’e yükseldi.

3 | 9
Nüfus Müdürlüğü milyonlara duyurdu; Türk vatandaşları kimlik kartıyla bu ülkelere girebilecek - Sayfa 4

Kimlikle gidilebilecek 5 ülke şöyle:

4 | 9