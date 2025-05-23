Nüfus Müdürlüğü milyonlara duyurdu; Türk vatandaşları kimlik kartıyla bu ülkelere girebilecek
2025 yazında sadece kimlik kartı kullanılarak Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği 5 ülke açıklandı.
Havaların ısınmasıyla vatandaşlar heyecanla tatil planları yapmaya başladı. Kimlik kartı ya da pasaportla gidilebilen ülkeler ise revaçta.
Sıcak kumsalları serin denizleriyle bilinen ülkeler ise milyonların hedefinde. nvi.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre ise T.C. kimlik kartı taşıyan vatandaşların kolaylıkla giriş yapabileceği 5 ülke belli oldu.
SADECE KİMLİK KARTIYLA GİRİŞ YAPILABİLİYOR
Son olarak 2021 yılında listeye Azerbaycan’ın da eklenmesiyle Türk vatandaşlarının kimlik kartıyla girebileceği ülke sayısı 5’e yükseldi.