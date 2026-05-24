O anlar tarihe geçti: Elon Musk’ın bir hayali daha gerçekleşti. Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı
Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk, hayallerini birer birer gerçekleştiriyor. Yıllardır üzerine çalışılan, dünyanın en güçlü roketi resmen fırlatıldı. Dünya, bu anları saniyesi saniyesini konuştu!
Dünyada yaptığı her işiyle adından söz ettiren Elon Musk, uzaydaki faaliyetlerinde de önemli işlere imza atıyor. Milyar dolarlık şirketleriyle her bir alanda ayak izleri olan ünlü milyarder, bu kez de dünyanın en güçlü roketini fırlattı.
Musk’un uzay alanında faaliyet gösteren şirketi SpaceX, beklenen anı gerçekleştirdi ve dünyanın en güçlü roketi Starship'in 12'nci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Starship V3 adı verilen bu yeni versiyon, Texas'taki Starbase sahasından gökyüzüne fırlatıldı. Elon Musk, bu önemli gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden ekibini tebrik ederek kutladı.
Starship roketi, 20 adet Starlink uydusunu taşıyarak yörüngeye fırlatıldı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, fırlatmadan sadece 6 dakika sonra planlandığı gibi Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde indi. Bu, roketin tekrar kullanılabilirliği açısından önemli bir adımdı.
Uçuş sırasında bazı aksaklıklar da yaşandı. Starship, 6 motorundan birini kaybetmesine rağmen yörüngeye ulaşmayı başardı ve uyduları yerleştirdi. Ancak, fırlatmadan 1 saat sonra Hint Okyanusu'na inerken planlandığı gibi burnu yukarı bakacak şekilde indiği halde daha sonra yan yatarak infilak etti. Bu durum, test uçuşlarında karşılaşılan zorlukları bir kez daha ortaya koydu.