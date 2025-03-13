O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.