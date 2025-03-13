O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı
İBB Hava Kalite Ölçüm İstasyonları verilerine göre kentin en temiz ve en kirli havasına sahip bölgeleri tespit edildi. Kentin bir noktasında hava kirliliği değeri 140'ı aştı.
Türkiye ile birlikte tüm dünyada çözüm bulunması gereken sorunların başında gelen hava kirliliği, İstanbul'un 11 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında kalacağı tahminiyle tekrar gündemdeki yerini aldı.
Kentteki hava kirliliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.
Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.