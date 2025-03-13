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  4. O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı

O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı

İBB Hava Kalite Ölçüm İstasyonları verilerine göre kentin en temiz ve en kirli havasına sahip bölgeleri tespit edildi. Kentin bir noktasında hava kirliliği değeri 140'ı aştı.

O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı - Sayfa 1

Türkiye ile birlikte tüm dünyada çözüm bulunması gereken sorunların başında gelen hava kirliliği, İstanbul'un 11 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında kalacağı tahminiyle tekrar gündemdeki yerini aldı.

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O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı - Sayfa 2

Kentteki hava kirliliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

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O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı - Sayfa 3

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

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O noktada kritik seviye aşıldı, 140'ı geçti! İstanbul'un en kirli havasına sahip yerler açıklandı - Sayfa 4

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.

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