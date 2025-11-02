  1. Ekonomim
  Ocak temiz kalıyor süt taşmıyor: Mutfakta hayat kurtaran püf noktalar! Saç baş yolduran soruna son!

Ocak temiz kalıyor süt taşmıyor: Mutfakta hayat kurtaran püf noktalar! Saç baş yolduran soruna son!

Herkesin mutfakta başına gelebilecek en problemli sorunlardan biri, sütün taşarak ocağı kirletmesi. Basit bir yöntem sayesinde artık yılların bu derdinden kurtulmak mümkün. İşte hayat kurtaran püf noktalar…

Ocak temiz kalıyor süt taşmıyor: Mutfakta hayat kurtaran püf noktalar! Saç baş yolduran soruna son!

Mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan sütün taşarak ocağı kirletmesi, artık basit yöntemlerle önlenebiliyor. Hem temizlik açısından zahmetli hem de zaman kaybettiren bu durum, usta aşçılar ve deneyimli ev hanımlarının kullandığı pratik püf noktaları sayesinde tarihe karışıyor.

Ocak temiz kalıyor süt taşmıyor: Mutfakta hayat kurtaran püf noktalar! Saç baş yolduran soruna son! - Sayfa 2

Çoğu zaman sütü ocakta bırakıp başka işlerle uğraşabiliyoruz. Bu süreçte ise mutfaktaki süt, geri döndüğümüzde taşabiliyor. Bu durum hem süt israfına neden olurken hem de ocağın kirlenmesi durumunu ortaya çıkarıyor.

Ocak temiz kalıyor süt taşmıyor: Mutfakta hayat kurtaran püf noktalar! Saç baş yolduran soruna son! - Sayfa 3

Sütün taşmasını önlemenin en bilinen yollarından biri, tencerenin üzerine tahta kaşık yerleştirmek. Kaynama sırasında yükselen köpük, kaşığa çarparak dağılır ve taşma engellenir. Ekstra malzeme gerektirmeyen bu yöntem, pratikliğiyle öne çıkıyor.

Ocak temiz kalıyor süt taşmıyor: Mutfakta hayat kurtaran püf noktalar! Saç baş yolduran soruna son! - Sayfa 4

Daha da ilginç, farklı bir yöntem de bu sorunun önüne geçiyor. Tencerenin kenarına az miktarda tereyağı sürmek, sütün kabarıp taşmasını engelliyor. Özellikle küçük tencerelerde etkili olan bu yöntem, süt kaynatma sürecini daha güvenli hale getiriyor.

