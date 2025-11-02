Ocak temiz kalıyor süt taşmıyor: Mutfakta hayat kurtaran püf noktalar! Saç baş yolduran soruna son!
Herkesin mutfakta başına gelebilecek en problemli sorunlardan biri, sütün taşarak ocağı kirletmesi. Basit bir yöntem sayesinde artık yılların bu derdinden kurtulmak mümkün. İşte hayat kurtaran püf noktalar…
Mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan sütün taşarak ocağı kirletmesi, artık basit yöntemlerle önlenebiliyor. Hem temizlik açısından zahmetli hem de zaman kaybettiren bu durum, usta aşçılar ve deneyimli ev hanımlarının kullandığı pratik püf noktaları sayesinde tarihe karışıyor.
Çoğu zaman sütü ocakta bırakıp başka işlerle uğraşabiliyoruz. Bu süreçte ise mutfaktaki süt, geri döndüğümüzde taşabiliyor. Bu durum hem süt israfına neden olurken hem de ocağın kirlenmesi durumunu ortaya çıkarıyor.
Sütün taşmasını önlemenin en bilinen yollarından biri, tencerenin üzerine tahta kaşık yerleştirmek. Kaynama sırasında yükselen köpük, kaşığa çarparak dağılır ve taşma engellenir. Ekstra malzeme gerektirmeyen bu yöntem, pratikliğiyle öne çıkıyor.