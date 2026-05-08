Ödem nasıl atılır? Ödem söktürücü besinler neler?

ÖDEM NEDEN OLUŞUR?

Vücudun su tutmasının arkasında pek çok farklı faktör yatabilir; bunlardan en yaygın olanı ise hatalı beslenme alışkanlıklarıdır. Çok fazla tuz tüketmek, yetersiz su içmek ve gün boyu hareketsiz kalmak ödemin bir numaralı davetçisidir. Ayrıca kadınlarda regl dönemi, hamilelik veya yoğun stres gibi hormonal değişimler de vücudun su tutmasına yol açar. Bazı durumlarda ise kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ödemin gizli sebebi olabilir. Eğer şişkinliğiniz kronikleştiyse, beslenme düzeninizi gözden geçirmenin yanı sıra bir uzmana danışmanızda fayda vardır.