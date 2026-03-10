Ödem ve sürekli yorgunluk: Böbrekleriniz alarm veriyor olabilir!
Böbreklerde oluşan bazı rahatsızlıklar, erken dönemde vücudun verdiği küçük işaretlerle kendini gösterebilir. Uzmanlar özellikle idrar alışkanlıklarındaki değişiklikler ve vücutta oluşan şişliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BÖBREKLERDEKİ SORUNLAR ERKEN BELİRTİ VEREBİLİR
Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Keser, böbreklerde gelişen bazı hastalıkların erken dönemde belirli sinyallerle ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu nedenle vücuttaki değişimlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.
İLK İŞARETLERİ FARK ETMEK ÖNEMLİ
Uzm. Dr. Murat Keser, böbrek hastalıklarının başlangıç aşamasında bazı belirtilerin ortaya çıkabildiğini söylüyor. Bu belirtilerin erken fark edilmesi, hastalığın ilerlemesini önlemek açısından büyük önem taşıyor.
İDRARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Uzm. Dr. Murat Keser’e göre böbrek fonksiyonlarında yaşanan bozulmalar çoğu zaman idrarda meydana gelen değişikliklerle kendini gösterebilir. Bu nedenle idrarın görünümü ve sıklığındaki farklılıklar dikkatle değerlendirilmelidir.