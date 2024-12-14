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  4. Öfke krizine giren 3 burç ; Onlarla konuşmak bile insanı yoruyor

Öfke krizine giren 3 burç ; Onlarla konuşmak bile insanı yoruyor

Zodyak kuşağındaki 3 burcun çok öfkeli olduğunu astrologlar söyledi. Bu 3 burç ile iletişim bile kurmak çok zor.

Öfke krizine giren 3 burç ; Onlarla konuşmak bile insanı yoruyor - Sayfa 1

Burç yorumları ve özellikleri günümüzde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Zodyak Kuşağındaki 12 burç arasında 3 burcun çok öfkeli olduğunu astrologlar açıkladı.

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Öfke krizine giren 3 burç ; Onlarla konuşmak bile insanı yoruyor - Sayfa 2

aksam.com.tr’deki bilgiye göre bu 3 burç Aslan, Yay ve Akrep… Şimdi gelin bu 3 burcun özelliklerine bakalım.

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Öfke krizine giren 3 burç ; Onlarla konuşmak bile insanı yoruyor - Sayfa 3

ASLAN BURCU: Öfkelendiği zaman nerede patlayacağı belli olmayan Aslan burcu insanları, adeta saatli bomba gibi görülebilirler.

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Öfke krizine giren 3 burç ; Onlarla konuşmak bile insanı yoruyor - Sayfa 4

Ayrıca öfkeleri ile tozu dumana katabilirler. Sonrasından pişman olsalar bile sinirli olduklarında kendilerini kontrol etmekte zorlanabilirler.

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