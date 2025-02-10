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  4. Olay paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü rapçi Kanye West X hesabını sildi- Bakın neden yapmış…

Olay paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü rapçi Kanye West X hesabını sildi- Bakın neden yapmış…

Sosyal medyada son yaptığı paylaşımlarla gündem olan Kanye West, X hesabındaki gönderilerine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını sildi.

Olay paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü rapçi Kanye West X hesabını sildi- Bakın neden yapmış… - Sayfa 1

Dünyanın önde gelen ünlü rapçilerinden Kanye West, her yıl mutlaka ilginç bir konu veya olayla dünyada yankı uyandırıyor.

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Olay paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü rapçi Kanye West X hesabını sildi- Bakın neden yapmış… - Sayfa 2

Daha önce tartışmalı paylaşımları nedeniyle eski adı Twitter olan sosyal medya platformundan engellenen West, Elon Musk’ın sosyal medya şirketini satın almasından sonra yeniden X platformuna katılma şansı yakaladı.

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Olay paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü rapçi Kanye West X hesabını sildi- Bakın neden yapmış… - Sayfa 3

Grammy  müzik ödülünde eşi ile kırmızı halı da boy gösteren West’in, eşinin transparan elbisesiyle verdiği pozlar nedeniyle de çok fazla eleştirildi.

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Olay paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü rapçi Kanye West X hesabını sildi- Bakın neden yapmış… - Sayfa 4

Henüz ödül gecesinin sıcaklığı bitmezken, West bu kez de sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapmaya başladı. Yapılan paylaşımlar tepki toplarken, bazı kişiler Musk’a West’i platformdan bloklamasını talep etti. 

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