Olay paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü rapçi Kanye West X hesabını sildi- Bakın neden yapmış…
Sosyal medyada son yaptığı paylaşımlarla gündem olan Kanye West, X hesabındaki gönderilerine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını sildi.
Dünyanın önde gelen ünlü rapçilerinden Kanye West, her yıl mutlaka ilginç bir konu veya olayla dünyada yankı uyandırıyor.
Daha önce tartışmalı paylaşımları nedeniyle eski adı Twitter olan sosyal medya platformundan engellenen West, Elon Musk’ın sosyal medya şirketini satın almasından sonra yeniden X platformuna katılma şansı yakaladı.
Grammy müzik ödülünde eşi ile kırmızı halı da boy gösteren West’in, eşinin transparan elbisesiyle verdiği pozlar nedeniyle de çok fazla eleştirildi.