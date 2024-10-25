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Ömrü uzatan 7 kural!

Daha uzun yaşamak için sihirli bir iksir olmasa da sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek ömrü uzatmak mümkün. Peki, ömrü uzatmak için neler yapılmalı? İşte, ömrü uzatan 7 kural...

Ömrü uzatan 7 kural! - Sayfa 1

Fiziksel aktivitenizi artırın

Ömrü uzatan kilit noktalardan biri hareket etmektir. Bulduğunuz her fırsatta hareket etmelisiniz. Örneğin, asansör yerine merdiven kullanabilir, yakın mesafelere araçla gitmek yerine yürüyerek gidebilirsiniz. Yapacağınız yürüyüş, koşu, bisiklet sürmek gibi basit aktiviteler ömrünüze ömür katabilir.

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Ömrü uzatan 7 kural! - Sayfa 2

Kaliteli bir uyku

Kaliteli uyku ömrü uzatan önemli kriterlerden biri. Bu nedenle de akşam kahve tüketimini sınırlamalısınız. Ayrıca yatak odanızda ısı ve ışığı düşürmek daha rahat uykuya dalmanıza yardımcı olur. 

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Ömrü uzatan 7 kural! - Sayfa 3

Günde 8 bardak su için

Sağlıklı bir yaşam ve uzun ömür için su tüketimi çok önemli. Günde 8 bardak su içerek hem fiziksel sağlığınızı, hem cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Öte yandan yaş aldıkça vücudun susuzluk kendini enerji kaybı, baş ağrısı gibi şekillerde gösterir. Beyin fonksiyonları da susuzluktan etkilenir. O nedenle ilerleyen yaşlarda su tüketimine daha da önem verilmelidir.

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Ömrü uzatan 7 kural! - Sayfa 4

Tam doymadan sofradan kalkın

Sağlıklı yaşamak ve ömrü uzatma için 5 yaşından sonra alınan kalori miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılmalıdır. Daha az yemek yemek bedene daha az iş yüklemek ve bedeni yormamak demektir. Yemeği yüzde 80 oranında doyunca bırakmalısınız.

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