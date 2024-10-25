Ömrü uzatan 7 kural!
Daha uzun yaşamak için sihirli bir iksir olmasa da sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek ömrü uzatmak mümkün. Peki, ömrü uzatmak için neler yapılmalı? İşte, ömrü uzatan 7 kural...
Fiziksel aktivitenizi artırın
Ömrü uzatan kilit noktalardan biri hareket etmektir. Bulduğunuz her fırsatta hareket etmelisiniz. Örneğin, asansör yerine merdiven kullanabilir, yakın mesafelere araçla gitmek yerine yürüyerek gidebilirsiniz. Yapacağınız yürüyüş, koşu, bisiklet sürmek gibi basit aktiviteler ömrünüze ömür katabilir.
Kaliteli bir uyku
Kaliteli uyku ömrü uzatan önemli kriterlerden biri. Bu nedenle de akşam kahve tüketimini sınırlamalısınız. Ayrıca yatak odanızda ısı ve ışığı düşürmek daha rahat uykuya dalmanıza yardımcı olur.
Günde 8 bardak su için
Sağlıklı bir yaşam ve uzun ömür için su tüketimi çok önemli. Günde 8 bardak su içerek hem fiziksel sağlığınızı, hem cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Öte yandan yaş aldıkça vücudun susuzluk kendini enerji kaybı, baş ağrısı gibi şekillerde gösterir. Beyin fonksiyonları da susuzluktan etkilenir. O nedenle ilerleyen yaşlarda su tüketimine daha da önem verilmelidir.