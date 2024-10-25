Ömrü uzatan 7 kural!

Günde 8 bardak su için

Sağlıklı bir yaşam ve uzun ömür için su tüketimi çok önemli. Günde 8 bardak su içerek hem fiziksel sağlığınızı, hem cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Öte yandan yaş aldıkça vücudun susuzluk kendini enerji kaybı, baş ağrısı gibi şekillerde gösterir. Beyin fonksiyonları da susuzluktan etkilenir. O nedenle ilerleyen yaşlarda su tüketimine daha da önem verilmelidir.