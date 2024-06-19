Omuz ağrılarınızın nedeni impingement sendromu olabilir!
Kolunuzu kaldırdığınızda, çantanızı sırtınıza asarken, hırkanızın fermuarını çekerken ve düğme iliklerken bile zorlanıyor, omzunuzda ağrı hissediyorsanız bu ağrının nedeni impingement sendromu olabilir? Peki, impingement sendromu nedir? İşte detaylar...
İmpingement sendromu diğer adı ile omuz sıkışması sendromu, omuz kemiği başının kürek kemiği çıkıntısına baş kolun baş üzerine kaldırılma durumlarında (dolaba eşya koyma, saç toplama, yüzme gibi eylemlerde) yaptığı basınç ve buna bağlı olarak gelişen ağrı ile karakterizedir.
Sporcular ve ev hanımları risk altında!
İmpingement sendromu olarak da adlandırılan omuz sıkışması sendromu, kolları kaldırmaya yarayan kasların ;tendonların ve omuzu oluşturan kemik yapılarının arasında sıkışması sonucunda ortaya çıkar. Genel olarak omzunu çok sık ya da kötü kullanan kişilerde meydana gelir. Sıklıkla ev işi yapan kadınlarda, voleybol, basketbol, yüzme, cirit atma, gülle atma gibi spor dallarıyla ilgilenen sporcularda görülür. Önlem alınmadığı takdirde tendonların tamamı kopabilir ve omuz hareket kabiliyetini kaybedebilir.
sendromunun nedenleri nelerdir?
İmpingement sendromunun nedenleri arasında;
Donuk omuz sendromu, fibromiyalji, travmatik zedelenmeler,sinir yaralanmaları, kireçlenme, iltihabi romatizmalar, gut hastalığı, metabolik hastalıklar, hormonal rahatsızlıklar, kas hastalıkları, kalp hastalıkları, kuvvet gerektirecek işlerde sürekli kolunu yukarı doğru kaldırmak zorunda olmak yer alır.
Genel olarak tek taraflı olmakla birlikte iki tarafta da ortaya çıkabilen omuz sıkışması sendromunun ortaya çıkmasında en belirleyici neden tekrarlanan hareketlerdir. Omuzu 90 derece yukarıda tutup sürekli aynı hareketi tekrarlama durumunda sıkışmalar meydana gelebiliyor. Bu konuda yapılan araştırmalar evde iş yapan kadınların çok daha sık bu sorunla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Özellikle de temizlik için yapılan cam silmek, halı çırpmak, yüksek bir noktadan ağır bir eşya almak, perde asmak gibi aktiviteler uzun vadede kaslarda ciddi tahribatlara sebep olabiliyor. Diyabetik hastalarda daha sık görülür.