Omuz çıkığı kaç günde iyileşir? Omuz çıkığı ameliyat gerektirir mi?

OMUZ ÇIKIĞI NEDEN OLUR VE HANGİ DURUMLAR RİSKİ ARTIRIR?

Bu hassas mekanik sistem, yüksek enerjili motorlu taşıt kazaları veya sert düşmeler gibi ani makro travmalar neticesinde kırılmaya uğramaktadır. Bunun yanı sıra basketbol, futbol gibi temas sporları ile voleybol gibi sürekli baş üstü kol hareketlerinin tekrarlandığı branşlar, omuz bağlarının aşırı esnemesine ve eklem içi basıncının çökmesine neden olmaktadır.