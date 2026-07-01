Omuz çıkığı kaç günde iyileşir? Omuz çıkığı ameliyat gerektirir mi?
Eklem çıkıklarının büyük bir bölümünü oluşturan omuz çıkıkları, üst kol kemiğinin yuvasından ayrılmasıyla meydana gelen ve bağ dokularında kalıcı gevşemelere yol açan yapısal bir problemdir. Akut dönemde uygulanan kapalı redüksiyon işlemi şiddetli ağrıyı hızla dindirse de eklem stabilitesinin korunamadığı durumlarda cerrahi eylem planları zorunlu hale gelmektedir. İlk müdahaleden uzun vadeli fizik tedavi takvimine kadar tüm ortopedik tedavi detayları ve dikkat edilmesi gereken yapısal unsurlar dosya haberimizde.
OMUZ EKLEMİ NASIL BİR YAPIYA SAHİPTİR?
Omuz eklemi, üst kol kemiğinin “skapula” adı verilen kürek kemiğindeki sığ bir yuvaya oturmasıyla şekillenen, vücudun en hareketli bilye mekanizmalarından biridir. Bu sığ yuva yapısı kolun her yöne serbestçe dönmesini sağlasa da kemiklerin birbirini tutma oranını asgari düzeye indirerek eklemi dışarıdan gelecek asimetrik şoklara karşı korumasız bırakmaktadır.
OMZUN YERİNDEN ÇIKMASINI ENGELLEYEN YAPILAR NELERDİR?
Kemik yapısındaki bu sığ boşluğu kapatabilmek adına omuz yuvasının kenarı boyunca labrum adı verilen güçlü bir kıkırdak tampon dokusu uzanmaktadır. Bu kıkırdak halka, bir vakum etkisi yaratarak kol kemiğinin yuva içinde kalmasını sağlarken, kemiklere sıkıca bağlı olan bağlar omzun kontrolsüz şekilde dışarı kaymasını önleyen ana barikat görevi üstlenmektedir.
OMUZ ÇIKIĞI NEDEN OLUR VE HANGİ DURUMLAR RİSKİ ARTIRIR?
Bu hassas mekanik sistem, yüksek enerjili motorlu taşıt kazaları veya sert düşmeler gibi ani makro travmalar neticesinde kırılmaya uğramaktadır. Bunun yanı sıra basketbol, futbol gibi temas sporları ile voleybol gibi sürekli baş üstü kol hareketlerinin tekrarlandığı branşlar, omuz bağlarının aşırı esnemesine ve eklem içi basıncının çökmesine neden olmaktadır.
OMUZ BİR KEZ ÇIKTIKTAN SONRA NEDEN TEKRAR ÇIKAR?
Şiddetli bir zorlanma esnasında kol kemiğinin yuvasından öne doğru fırlaması, labrum kıkırdağının kemikten tamamen kopmasıyla sonuçlanmaktadır. Ortopedi literatüründe “Bankart lezyonu” olarak adlandırılan bu kalıcı hasar, eklemin ön duvarındaki koruma kalkanını yıktığı için omuzda kronik ve tekrarlayan yeni çıkık ataklarının kapısını aralamaktadır.