Omuz çıkığı nedir? Omuz çıkığı belirtileri nelerdir?
Omuz eklemi, insan vücudundaki en hareketli eklemdir ve bu nedenle çıkıkların %50’si omuz ekleminde görülür. Kol kemiğinin üst ucunun, omuz eklemindeki yuvasından çıkması durumuna omuz çıkığı denir. Peki, omuz çıkığı belirtileri nelerdir? Omuz çıkığı nasıl tedavi edilir? İşte, omuz çıkığına dair detaylar…
Omuz çıkığı belirtileri nelerdir?
- Omuz bölgesinde şiddetli ağrı
- Omuz hareketlerinin kısıtlanması
- Omuzda şekil bozukluğunun gözle görülebilir hale gelmesi
- Omuzda morarma
- Omuz bölgesinde karıncalanma ve güçsüzlük hissi
- Kolun hareket ettirilememesi
- Uyuşma ve karıncalanma omuz çıkığı belirtilerindendir.
Omuz neden çıkar?
Omuz çıkığı genellikle; futbol, voleybol, hokey, jimnastik gibi sporlar sonucu oluşan yaralanmalarda ve travmalar sonucunda görülmektedir. Zorlayıcı veya ters hareketler omuz çıkıklarına neden olabilir.
Omuz çıkığı tekrarlar mı?
İlk omuz çıkığı 18 yaş civarında oldu ise %80, 40 yaş civarında oldu ise % 20 oranında yeniden çıkma olasılığı yüksektir.
Omuz çıkığı tanısı nasıl konur? Tedavisi nasıldır?
Omuz çıkığı tanısı koymadan önce mutlaka röntgen çekilmelidir. Doktor röntgen ile çıkığın yönünü tespit eder ve belli hareketler ile omzu yerine oturtma işlemini uygular. Bu işleme Omuz çıkığı redüksiyonu denir. Redüksiyon işlemi öncesinde hastanın konforu için omuz kaslarını gevşetici ilaçlar verilir. Omuz çıkığı yerine yerleştirildikten sonra ise Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) yapılmalıdır. Doktor MRI sayesinde, omuz çıkığı ile birlikte oluşan tendon, kemik ve yumuşak doku yaralanmalarını tespit eder.