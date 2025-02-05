Omuz çıkığı nedir? Omuz çıkığı belirtileri nelerdir?

Omuz çıkığı tanısı nasıl konur? Tedavisi nasıldır?

Omuz çıkığı tanısı koymadan önce mutlaka röntgen çekilmelidir. Doktor röntgen ile çıkığın yönünü tespit eder ve belli hareketler ile omzu yerine oturtma işlemini uygular. Bu işleme Omuz çıkığı redüksiyonu denir. Redüksiyon işlemi öncesinde hastanın konforu için omuz kaslarını gevşetici ilaçlar verilir. Omuz çıkığı yerine yerleştirildikten sonra ise Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) yapılmalıdır. Doktor MRI sayesinde, omuz çıkığı ile birlikte oluşan tendon, kemik ve yumuşak doku yaralanmalarını tespit eder.