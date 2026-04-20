Omuz kireçlenmesine ne iyi gelir? Omuz kireçlenmesi nasıl geçer?
Omuz eklemindeki kıkırdağın aşınmasıyla ortaya çıkan ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren omuz kireçlenmesi, sadece yaşlılık belirtisi değil; travma ve yanlış kullanımın da bir sonucu olabiliyor. İşte ağrıyla başlayan süreci durduracak tedavi yöntemleri ve uzman önerileri…
OMUZ KİREÇLENMESİ NEDİR?
Omuz kireçlenmesi, omuz eklemindeki kıkırdağın zamanla aşınması ve yıpranması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kıkırdak, eklemlerin düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlayan ve kemiklerin birbirine sürtünmesini önleyen bir dokudur. Kıkırdak aşındığında, kemikler birbirine sürtünmeye başlar ve bu da ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açar.
OMUZ KİREÇLENMESİNİN BELİRTİLERİ
Omuz kireçlenmesinin belirtileri genellikle yavaş yavaş gelişir ve zamanla kötüleşir. Omuz kireçlenmesinin en yaygın belirtisi ağrıdır. Ağrı genellikle omuzun ön kısmında veya yan tarafında hissedilir ve zamanla şiddetlenir. Omuz ekleminde sertlik ve hareket kısıtlılığı da yaygın belirtiler arasındadır. Bu durum, özellikle sabahları veya uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra daha belirgin olabilir.
GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEYEN DİĞER BULGULAR
Omuz kireçlenmesi, omuz ekleminin hareket kabiliyetini kısıtlayabilir ve bu durum günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca omuz ekleminde şişlik ve iltihaplanma da görülebilir. Omuz hareket ettirildiğinde çıtırtı veya tıkırtı sesleri duyulması da teşhis sürecinde önemli bir işaret olarak kabul edilir.
YAŞLANMA VE TRAVMANIN ETKİLERİ
Omuz kireçlenmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Yaşlanma süreci, eklem kıkırdağının aşınmasına ve yıpranmasına neden olabilir; bu nedenle omuz kireçlenmesi genellikle yaşlı bireylerde daha yaygındır. Omuz eklemine alınan darbeler veya yaralanmalar da kıkırdağın zarar görmesine ve kireçlenmeye yol açabilir.