Onlar "Torakçı": 90 derece sıcakta 20-30 litre su içerek çalışıyorlar
Mardin'den Diyarbakır'ın Çermik ilçesine aileleriyle gelen ve "torakçı" olarak adlandırılan işçiler meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor. Sıcağın 40 dereceyi bulduğu yaz aylarında, kömür ocağının da sıcağı eklenerek ekmek mücadelesi veriyorlar.
Kömür işçileri hem havanın hem ateşin sıcaklığıyla mücadele ediyor.
Mardin'den Diyarbakır'ın Çermik ilçesine aileleriyle gelen ve "torakçı" olarak adlandırılan işçiler meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor
Diyarbakır'da mangal kömürü üreten işçiler bunaltıcı sıcakta ateş karşısında alın teri döküyor.
Mardin'den aileleriyle birlikte meşe ağaçlarından mangal kömürü üretmek için Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gelen işçiler, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.