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  4. Onlar "Torakçı": 90 derece sıcakta 20-30 litre su içerek çalışıyorlar

Onlar "Torakçı": 90 derece sıcakta 20-30 litre su içerek çalışıyorlar

Mardin'den Diyarbakır'ın Çermik ilçesine aileleriyle gelen ve "torakçı" olarak adlandırılan işçiler meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor. Sıcağın 40 dereceyi bulduğu yaz aylarında, kömür ocağının da sıcağı eklenerek ekmek mücadelesi veriyorlar.

Onlar "Torakçı": 90 derece sıcakta 20-30 litre su içerek çalışıyorlar - Sayfa 1

Kömür işçileri hem havanın hem ateşin sıcaklığıyla mücadele ediyor.

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Onlar "Torakçı": 90 derece sıcakta 20-30 litre su içerek çalışıyorlar - Sayfa 2

Mardin'den Diyarbakır'ın Çermik ilçesine aileleriyle gelen ve "torakçı" olarak adlandırılan işçiler meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor

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Onlar "Torakçı": 90 derece sıcakta 20-30 litre su içerek çalışıyorlar - Sayfa 3

Diyarbakır'da mangal kömürü üreten işçiler bunaltıcı sıcakta ateş karşısında alın teri döküyor.

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Onlar "Torakçı": 90 derece sıcakta 20-30 litre su içerek çalışıyorlar - Sayfa 4

Mardin'den aileleriyle birlikte meşe ağaçlarından mangal kömürü üretmek için Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gelen işçiler, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

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