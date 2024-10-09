Önümüzdeki yıla hızlı büyümesi ve çiçek açması için Ekim ayında mutlaka budamanız gereken bitkiler

Botanik uzmanlarına göre bitki ve ağaçların daha verimli hale getirecek olan budama adımı için rüzgarsız, serin ve kuru havalar tercih edilmelidir. Ancak güneşin de olması önemlidir. Bu sebeple Ekim ayı budama işlemi için idealdir. İşte Ekim ayında mutlaka budamanız gereken bitki ve ağaçlar: