Orkideleri çiçeklendirmenin müthiş sırrı. Sakın bu meyvenin artığını çöpe atmayın, mucizevi etkisi..

Orkideler, hem güzel görünümü hem de müthiş kokusuyla çiçekler arasında en dikkat çekeni. İsteyenler evinin bir köşesine veya iş yerlerinde çalışma masasının üzerine yerleştirerek masasını süsleyebilir. Öyle ki verdiği güzel koku ile misler gibi bir ortam yaratabilirsiniz.