Orucu en uzun ve en kısa tutacak iller belli oldu
Mübarek Ramazan ayı için artık saatler kaldı. Milyonlarca müslüman bu hayırlı günde oruç ibadetini icra etmek için sahura kalkacak. Peki oruç en uzun ve en kısa hangi illerde açılacak? İşte saat saat iftarın en erken ve en geç olduğu illerimiz.
Tüm müslüman alemi için en hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayına giriş yaptık. Saatler sonra tüm ülkede cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılınacak.
Bununla birlikte vatandaşlar en uzun ve en kısa oruç tutulacak illeri de merak ediyor. Peki iftarın en erken ve en uzun başladığı illerimiz nereler? İşte tüm detaylar…
Diyanet İşleri’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yarın ilk imsak Iğdır'da saat 05.21'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak. Öte yandan ilk iftar Iğdır'da 17.51'de, son iftar Çanakkale'de 19.01'de yapılacak.