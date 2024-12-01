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  4. Osmanlı saray mutfağından etli ayva yemeği! MasterChef seferceliye nasıl yapılır?

Osmanlı saray mutfağından etli ayva yemeği! MasterChef seferceliye nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 15-16. yüzyıldan bu yana yapılmakta olan, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden seferceliye yaptı. Peki; kuzu eti, ayva, badem ve kuru kayısı kullanılarak yapılan seferceliyenin tarifi nedir? Seferceliye nasıl yapılır? İşte, MasterChef seferceliye tarifi ve püf noktaları...

Osmanlı saray mutfağından etli ayva yemeği! MasterChef seferceliye nasıl yapılır? - Sayfa 1

Seferceliye için gerekli olan malzemeler

500 gram kuşbaşı kuzu eti

2 adet büyük boy ayva

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy yemeklik doğranmış soğan

1 çubuk tarçın

5 adet karanfil

2 yemek kaşığı bal 

1 tatlı kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

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Osmanlı saray mutfağından etli ayva yemeği! MasterChef seferceliye nasıl yapılır? - Sayfa 2

Seferceliye nasıl yapılır?

Ayvaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve iri dilimler halinde doğrayın. Kararmamaları için limonlu suyun içinde bekletin.

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Osmanlı saray mutfağından etli ayva yemeği! MasterChef seferceliye nasıl yapılır? - Sayfa 3

Tereyağını ve zeytinyağını bir tencerede eritin. Etleri ekleyip yüksek ateşte mühürleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

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Osmanlı saray mutfağından etli ayva yemeği! MasterChef seferceliye nasıl yapılır? - Sayfa 4

Yemeklik doğranmış soğanları tencereye ekleyip kavurun. Soğanlar yumuşayınca karanfil, tarçın çubuğu ve tuzu ekleyin.

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