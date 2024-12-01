Osmanlı saray mutfağından etli ayva yemeği! MasterChef seferceliye nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 15-16. yüzyıldan bu yana yapılmakta olan, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden seferceliye yaptı. Peki; kuzu eti, ayva, badem ve kuru kayısı kullanılarak yapılan seferceliyenin tarifi nedir? Seferceliye nasıl yapılır? İşte, MasterChef seferceliye tarifi ve püf noktaları...
Seferceliye için gerekli olan malzemeler
500 gram kuşbaşı kuzu eti
2 adet büyük boy ayva
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy yemeklik doğranmış soğan
1 çubuk tarçın
5 adet karanfil
2 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı limon suyu
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber
Seferceliye nasıl yapılır?
Ayvaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve iri dilimler halinde doğrayın. Kararmamaları için limonlu suyun içinde bekletin.
Tereyağını ve zeytinyağını bir tencerede eritin. Etleri ekleyip yüksek ateşte mühürleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.