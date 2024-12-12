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  4. Osmanlı saray mutfağının gözde lezzeti: Mutancana

Osmanlı saray mutfağının gözde lezzeti: Mutancana

Kuzu eti, kuru meyveler ve badem gibi malzemelerle hazırlanan mutancana, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda tarihi dokusuyla da öne çıkmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olan Mutancana, Osmanlı saray mutfağının en gözde yemeklerinden biridir. Peki, mutancana nasıl yapılır? Mutancananın püf noktaları nelerdir? İşte, mutancana tarifi ve püf noktaları…

Osmanlı saray mutfağının gözde lezzeti: Mutancana - Sayfa 1

MUTANCANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1,5 kg kuzu eti

75 gram kızıl üzüm

100 gram arpacık soğanı

50 gram soyulmuş iç badem

50 gram kuru incir

100 gram tereyağı

40 gram bal

10 gram tuz

2 su bardağı su

5 gram sumak

15 gram un

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Osmanlı saray mutfağının gözde lezzeti: Mutancana - Sayfa 2

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Büyük bir tencerede tereyağını eritin ve kuzu etini ekleyip suyunu çekip renk değiştirene kadar kavurun.

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Osmanlı saray mutfağının gözde lezzeti: Mutancana - Sayfa 3

Doğranmış arpacık soğanını ekleyip 2-3 dakika daha kavurun.

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Osmanlı saray mutfağının gözde lezzeti: Mutancana - Sayfa 4

Unu ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurarak unun kokusu çıkana kadar pişirin.

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