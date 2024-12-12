Osmanlı saray mutfağının gözde lezzeti: Mutancana
Kuzu eti, kuru meyveler ve badem gibi malzemelerle hazırlanan mutancana, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda tarihi dokusuyla da öne çıkmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden biri olan Mutancana, Osmanlı saray mutfağının en gözde yemeklerinden biridir. Peki, mutancana nasıl yapılır? Mutancananın püf noktaları nelerdir? İşte, mutancana tarifi ve püf noktaları…
MUTANCANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1,5 kg kuzu eti
75 gram kızıl üzüm
100 gram arpacık soğanı
50 gram soyulmuş iç badem
50 gram kuru incir
100 gram tereyağı
40 gram bal
10 gram tuz
2 su bardağı su
5 gram sumak
15 gram un
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MUTANCANA NASIL YAPILIR?
Büyük bir tencerede tereyağını eritin ve kuzu etini ekleyip suyunu çekip renk değiştirene kadar kavurun.
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