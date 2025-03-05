Osmanlı’dan günümüze iftar sofralarının ferahlatıcı içeceği: Gül şerbeti tarifi!
Gül şerbetinin kökenleri, Orta Doğu ve Antik Pers uygarlıklarına kadar uzanır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise gül şerbeti, saray mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Ramazan ayında, iftar sofralarında ve özel davetlerde misafirlere ikram edilmiştir.
GÜL ŞERBETİNİN FAYDALARI
Gül şerbeti, sadece bir içecek olarak değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da görülmüştür. Gül şerbeti; antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını sağlar. İçerisinde bulunan A, B, C ve D vitamini ile eklem ağrıları, göz hastalıkları ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca, mide hazımsızlığını ve kabızlığı önleyerek sindirim sistemini destekler.
GÜL ŞERBETİ TARİFİ
GÜL ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
25-30 adet kırmızı ya da pembe, kokulu gül
3,5 litre kaynar su
2 su bardağı şeker
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı limon tuzu
GÜL ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
Güller yapraklarından ayrılır ve bol su ile yıkanır. Ancak, tozu içinde kalmaması için süzgeçte değil, bir kaba su koyarak yaprakları bu suda yıkayıp elle başka bir kaba alınmalı ve bu işlem birkaç kez tekrarlanmalıdır.