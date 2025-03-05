Osmanlı’dan günümüze iftar sofralarının ferahlatıcı içeceği: Gül şerbeti tarifi!

GÜL ŞERBETİNİN FAYDALARI

Gül şerbeti, sadece bir içecek olarak değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da görülmüştür. Gül şerbeti; antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını sağlar. İçerisinde bulunan A, B, C ve D vitamini ile eklem ağrıları, göz hastalıkları ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca, mide hazımsızlığını ve kabızlığı önleyerek sindirim sistemini destekler.