  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Otobüs kütüphaneler, depremzede çocukların hizmetinde

Otobüs kütüphaneler, depremzede çocukların hizmetinde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezici Uygulamalı Çocuk Kütüphaneleri, 6 Şubat'taki "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çocuklara hizmet veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kentte bulunan uygulamalı çocuk kütüphanelerini 5 otobüse yerleştirerek çocuklarla buluşturuyor.

1 | 4

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan otobüslerde çocuklara etkileşimli okuma, masal saati, el sanatları atölyeleri ve drama gibi etkinlikler düzenleniyor.

2 | 4

Afetzede çocuklar, gezici kütüphaneden istediği kitabı ödünç alıp okuduktan sonra iade ediyor.

3 | 4

Otobüslerde ayrıca depremden etkilenen çocuklar için psikodrama eğitimi de veriliyor.

4 | 4