Otomobil camlarında buğuanma ve buzlanmaya karşı en etkili çözüm: Meğer çöpe attığımız o ürün...
Kışın otomobillerdeki en büyük zorluklardan biri, ön camlarda oluşan buğulanma ve buzlanma. Sürücülerin çilesi haline gelen bu sorunu ortadan kaldırmanın etkili bir yolu var. Sadece tek bir malzeme ile ne buğu ne de buzlanma kalıyor.
Kış ayları otomobiller için adeta kabus gibidir. Kimi zaman motorda sorunlar ortaya çıkabilirken, kimi zaman soğuk havalardan kaynaklı buzlanma ve buğulanma yaşanabiliyor.
Elbette piyasadaki pek çok yeni otomobil, buğulanmayı geçirecek çözümlere sahip. Ancak bu özellikten yoksun olan veya daha kalıcı bir çözüm arayanlar için harika bir yöntem bulunuyor.
Özellikle önümüzdeki aylardan itibaren sürücüler, dondurucu soğuklarla karşılaşacak ve ön camın yanı sıra araç içinde de buzlanmalar görülebilecek. İç buzlanmalar görüşü engellediği gibi, güvenlik risklerini de ortaya çıkarabiliyor. Öyle ki bazı ülkelerde bunun karşılığı para cezasına bile dönüşebiliyor.