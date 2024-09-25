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  4. Palamut pişirirken 1 tatlı kaşığı ekleyin ; Mangalda pişirilmiş gibi lezzetli oluyor

Palamut pişirirken 1 tatlı kaşığı ekleyin ; Mangalda pişirilmiş gibi lezzetli oluyor

Evde palamut pişirirken uygulayacağınız bu aşçılık sırrıyla lezzeti 5 kat artacak

Palamut pişirirken 1 tatlı kaşığı ekleyin ; Mangalda pişirilmiş gibi lezzetli oluyor - Sayfa 1

Balıkçılar için av sezonu açıldı ve ilk ağlar da toplandı. Özellikle Karadeniz’de palamutun bol olduğu belirtiliyor. Hal böyle olunca çarşı pazar da palamut balıklarıyla doldu taştı.

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Palamut pişirirken 1 tatlı kaşığı ekleyin ; Mangalda pişirilmiş gibi lezzetli oluyor - Sayfa 2

Ev hanımları da taze taze palamutlarla bol bol balık pişirmeye başladı. Böylece gerekli vitaminler de alınmaya başlandı. Fakat palamut pişirirken farklı pişirme türleri de tercih ediliyor.

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Palamut pişirirken 1 tatlı kaşığı ekleyin ; Mangalda pişirilmiş gibi lezzetli oluyor - Sayfa 3

ARA NOT: Evde hangi tür balık pişirirseniz pişirin tencereye, fırına, tepsiye ya da tavaya atacağınız birkaç defne yaprağı evin kokmasını önleyecektir

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Palamut pişirirken 1 tatlı kaşığı ekleyin ; Mangalda pişirilmiş gibi lezzetli oluyor - Sayfa 4

KARADENİZLİLER’İN BİLDİĞİ PALAMUT PİŞİRME TÜYOSU

Evde palamut buğulama pişirirken gereken malzemeler şöyle:

  • 8-10 dilim palamut
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet soğan
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 tutam dereotu
  • Limon dilimleri
  • 1 kavanoz domates sosu veya 2-3 adet domates
  • 1 çay kaşığı tuz
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