Palamut pişirirken 1 tatlı kaşığı ekleyin ; Mangalda pişirilmiş gibi lezzetli oluyor
Evde palamut pişirirken uygulayacağınız bu aşçılık sırrıyla lezzeti 5 kat artacak
Balıkçılar için av sezonu açıldı ve ilk ağlar da toplandı. Özellikle Karadeniz’de palamutun bol olduğu belirtiliyor. Hal böyle olunca çarşı pazar da palamut balıklarıyla doldu taştı.
Ev hanımları da taze taze palamutlarla bol bol balık pişirmeye başladı. Böylece gerekli vitaminler de alınmaya başlandı. Fakat palamut pişirirken farklı pişirme türleri de tercih ediliyor.
ARA NOT: Evde hangi tür balık pişirirseniz pişirin tencereye, fırına, tepsiye ya da tavaya atacağınız birkaç defne yaprağı evin kokmasını önleyecektir
KARADENİZLİLER’İN BİLDİĞİ PALAMUT PİŞİRME TÜYOSU
Evde palamut buğulama pişirirken gereken malzemeler şöyle:
- 8-10 dilim palamut
- 2 diş sarımsak
- 2 adet soğan
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tutam maydanoz
- 1 tutam dereotu
- Limon dilimleri
- 1 kavanoz domates sosu veya 2-3 adet domates
- 1 çay kaşığı tuz