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  4. Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor

Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor

* Palamut * pişirirken lezzetini yok eden hatayı hepimiz yapıyoruz. Besin değerinin uçmaması için bu hatalara dikkat etmelisiniz.

Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor - Sayfa 1

Palamut denizlerimizde avlanan en besin değeri yüksek balıklardan biridir. Özellikle Karadeniz’de avlanan palamutlar bu yıl bol ve bereketli oldu. Evlerde de sofralarda yerini aldı ve tüketilmeye başlandı.

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Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor - Sayfa 2

Balığın türü palamut ya da başkası olsun yağda kızartıldığında besin değeri yok oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay da balıkların kızartılmaması gerektiğini ısrarla söylüyor.

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Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor - Sayfa 3

YÜKSEK ISIDA PİŞERSE OMEGA 3 YAPISINI BOZAR

milliyet.com.tr’de yer alan bilgiye göre balığı çok yüksek ısıda pişirmek, omega-3 yağ asitlerinin yapısını bozabilir. Bu, balığın sağlığa olan faydalarını azaltır. Aşırı yüksek ısıda pişirme ayrıca balığın dışının yanmasına, içinin ise çiğ kalmasına neden olabilir.

 

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Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor - Sayfa 4

Uzun süre pişirmek, proteinlerin denatüre olmasına ve vitaminlerin kaybolmasına yol açar. Özellikle suda çözünen vitaminler (B vitamini kompleksi gibi) yüksek sıcaklıklarda kolayca kaybolur.

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