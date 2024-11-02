Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor

YÜKSEK ISIDA PİŞERSE OMEGA 3 YAPISINI BOZAR

milliyet.com.tr’de yer alan bilgiye göre balığı çok yüksek ısıda pişirmek, omega-3 yağ asitlerinin yapısını bozabilir. Bu, balığın sağlığa olan faydalarını azaltır. Aşırı yüksek ısıda pişirme ayrıca balığın dışının yanmasına, içinin ise çiğ kalmasına neden olabilir.