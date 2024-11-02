Palamut pişirirken besin değerini yok eden hata. Balığın lezzeti de yok oluyor
* Palamut * pişirirken lezzetini yok eden hatayı hepimiz yapıyoruz. Besin değerinin uçmaması için bu hatalara dikkat etmelisiniz.
Palamut denizlerimizde avlanan en besin değeri yüksek balıklardan biridir. Özellikle Karadeniz’de avlanan palamutlar bu yıl bol ve bereketli oldu. Evlerde de sofralarda yerini aldı ve tüketilmeye başlandı.
Balığın türü palamut ya da başkası olsun yağda kızartıldığında besin değeri yok oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay da balıkların kızartılmaması gerektiğini ısrarla söylüyor.
YÜKSEK ISIDA PİŞERSE OMEGA 3 YAPISINI BOZAR
milliyet.com.tr’de yer alan bilgiye göre balığı çok yüksek ısıda pişirmek, omega-3 yağ asitlerinin yapısını bozabilir. Bu, balığın sağlığa olan faydalarını azaltır. Aşırı yüksek ısıda pişirme ayrıca balığın dışının yanmasına, içinin ise çiğ kalmasına neden olabilir.