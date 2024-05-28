Papatya yağı mucizesi! Papatya yağının sağlığa faydaları nelerdir?

Papatya yağı nasıl yapılır?

Papatya yağının yapımı için öncelikle papatya yaprakları ayrılır ve çok ince olacak şekilde kıyılır. Bir kavanoz yarısına kadar su ile doldurulup geri kalan kısmına ize saf zeytinyağı doldurulur. Sonrasında ise elde edilen zeytinyağlı su karışımının içerisine ince bir şekilde kıyılmış olan papatya yaprakları eklenir. Sonrasında kavanoz 2 hafta boyunca güneş gören bir yerde bekletilir.