Papatya yağı mucizesi! Papatya yağının sağlığa faydaları nelerdir?
Eski tarihlerden bu yana alternatif tıbbın vazgeçilmezi olan, papatya çiçeklerinin sıkımından damıtılarak elde edilen papatya yağı insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Peki, papatya yağının faydaları nelerdir? Papatya yağı nasıl kullanılır? İşte papatya yağının faydaları…
Papatya yağının faydaları
Antiseptik özelliği sayesinde cilde sürüldüğü zaman eklem ve kemik ağrılarını azaltır
Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Enfeksiyonu önler. Kabakulak veya kızamık gibi viral enfeksiyonların tedavisi için yardımcı olabilir.
Sindirim sistemini düzenler.
Sinir sistemini güçlendirir.
Solunum yolu hastalıklarında daha rahat bir şekilde nefes almak için papatya yağı kullanılır.
Siyatik kaynaklı ağrıların geçirilmesinde ısıtılan papatya yağı ile masaj yapmak oldukça etkilidir.
Dolaşım sisteminin fonksiyon bozukluklarını tedavi eder, dolaşımı uyarır ve kanı ürik asit gibi toksinlerden detoksifiye eder.
Saç bakımında kullanıldığında saç derisin arındırarak kepek ve döküntü gibi problemleri ortadan kaldırmaktadır.
Papatya yağı saç rengini açmak isteyenler tarafındanda sıklıkla kullanılır. Papatya yağı doğal açıcı olarak da adlandırılır.
Papatya yağı cildi pürüzsüzleştirir, nemlendirir ve daha cildin yumuşak olmasını sağlar.
Papatya yağı nasıl yapılır?
Papatya yağının yapımı için öncelikle papatya yaprakları ayrılır ve çok ince olacak şekilde kıyılır. Bir kavanoz yarısına kadar su ile doldurulup geri kalan kısmına ize saf zeytinyağı doldurulur. Sonrasında ise elde edilen zeytinyağlı su karışımının içerisine ince bir şekilde kıyılmış olan papatya yaprakları eklenir. Sonrasında kavanoz 2 hafta boyunca güneş gören bir yerde bekletilir.
2 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından kavanoz, içerisine su konulmuş olan bir tencerenin içinde ısıtılır. Bu şekilde hazırlanan papatya yağı, içinde bulunduğu kavanozdan başka bir kavanoza tülbent ile süzülerek aktarılır ve böylece kullanıma hazır hale gelir.