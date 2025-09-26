"Parayla pulla işim yok” diyordu… Güllü’nün vasiyeti ortaya çıktı. Yürekleri dağladı
Evinin balkonunda eğlenirken düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün vasiyeti ortaya çıktı. Arabesk dünyasının kraliçesi, son vasiyetiyle de duygulandırdı.
Türk arabesk camiası bugün kraliçesini kaybetti. Sesi ve mükemmel şarkılarıyla milyonların kalbinde yer kazanan şarkıcı Güllü, trajik bir kaza sonrası 52 yaşında hayatını kaybetti.
Duygu dolu şarkılarıyla mest eden arabeskin kraliçesi, sanatının yanında samimiyetiyle de biliniyordu.
