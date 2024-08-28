Pareto optimumu nedir? Pareto optimumunda etkili olan unsurlar!

Refah ekonomisi ve pareto optimumu

Ekonominin normatif bir dalı olarak refah ekonomisi ekonomik kaynakların ve malların dağıtımının sosyal refahı nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Bireysel refah, tüketilen malların toplam faydası ile ölçülür. Sosyal refah ise bireysel refah kavramından farklı şekilde ekonomi dışı unsurları da içine alır. Refah ekonomisinde refahı ölçmek için kullanılan temel ölçüt Pareto optimumudur.