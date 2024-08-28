Pareto optimumu nedir? Pareto optimumunda etkili olan unsurlar!
Refah ekonomisi, ekonomik kaynakların ve malların dağıtımının sosyal refahı nasıl etkilediğini araştıran bir inceleme alanıdır. Refah ekonomisinde refahı ölçmek için kullanılan temel ölçüt Pareto optimumudur. Peki, pareto optimumu nedir? Pareto optimumunda etkili olan unsurlar nelerdir? İşte detaylar…
Refah ekonomisi ve pareto optimumu
Ekonominin normatif bir dalı olarak refah ekonomisi ekonomik kaynakların ve malların dağıtımının sosyal refahı nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Bireysel refah, tüketilen malların toplam faydası ile ölçülür. Sosyal refah ise bireysel refah kavramından farklı şekilde ekonomi dışı unsurları da içine alır. Refah ekonomisinde refahı ölçmek için kullanılan temel ölçüt Pareto optimumudur.
Pareto optimumu
Neoklasik iktisatçı Pareto tarafından geliştirilen pareto optimumuna göre; toplumdaki bireylerden en az birinin refahını azaltmadan, başka bir bireyin refahını artırmak olanaklı değilse, toplumun refahı optimumdur.
Pareto optimumunda etkili olan unsurlar
Pareto optimumunda etkili olan üç unsur vardır. Bu unsurlar;
1-) Üretimde etkinlik
Üretimde etkinlik, bir malın üretim miktarını azaltmadan en az bir başka malın üretimini artırma olanağının bulunmadığı durumdur.
Tüketimde etkinlik
Tüketimde etkinlik, bir tüketicinin faydasını azaltmadan başka bir tüketicinin faydasını arttırmanın olanaklı olmadığı durumdur.