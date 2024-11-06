Parkelerden gelen çıtırtı sesini kesmenin pratik yolu ; Yeni yapılmış gibi oluyor ve ses gelmiyor
Gece saatlerinde çıtır çıtır ederek sinirlerimizi bozan parkeleri düzeltmenin ve bu sesten kurtulmanın pratik yolu meğer çok basitmiş
Parke işçiliği ustalık gerektiren bir iştir. Bu nedenle parkeler takıldığı sırada kusursuz bir şekilde işçilik gösterilmezse zamanla ses çıkararak sinir bozmaya başlar. Ayrıca uzun yıllar kullanılmış olan laminat parkeler zamanla esneme yaptığı için de ses çıkarabilir.
Parkeden ses gelmesinin en önemli nedeni ise zemine atılan şaptır. Parkeler takılmadan önce zemine sürülen şap kötü işçilik eseri ise zamanla parkenin altından sökülecek ve çıtırdamaya başlayacaktır.
Parke bağlantılarının da yanlış yapılması ya da arada boşluk olması ses çıkarmaya yol açacaktır. Bu tür etkenlerin yanı sıra hatalı parke takılması işlemidir. Peki bu seslerden kurtulmanın bir yolu var mı? İşte tek tek o yöntemler: