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  4. Parkelerden gelen çıtırtı sesini kesmenin pratik yolu ; Yeni yapılmış gibi oluyor ve ses gelmiyor

Parkelerden gelen çıtırtı sesini kesmenin pratik yolu ; Yeni yapılmış gibi oluyor ve ses gelmiyor

Gece saatlerinde çıtır çıtır ederek sinirlerimizi bozan parkeleri düzeltmenin ve bu sesten kurtulmanın pratik yolu meğer çok basitmiş

Parkelerden gelen çıtırtı sesini kesmenin pratik yolu ; Yeni yapılmış gibi oluyor ve ses gelmiyor - Sayfa 1

Parke işçiliği ustalık gerektiren bir iştir. Bu nedenle parkeler takıldığı sırada kusursuz bir şekilde işçilik gösterilmezse zamanla ses çıkararak sinir bozmaya başlar. Ayrıca uzun yıllar kullanılmış olan laminat parkeler zamanla esneme yaptığı için de ses çıkarabilir.

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Parkelerden gelen çıtırtı sesini kesmenin pratik yolu ; Yeni yapılmış gibi oluyor ve ses gelmiyor - Sayfa 2

Parkeden ses gelmesinin en önemli nedeni ise zemine atılan şaptır. Parkeler takılmadan önce zemine sürülen şap kötü işçilik eseri ise zamanla parkenin altından sökülecek ve çıtırdamaya başlayacaktır.

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Parkelerden gelen çıtırtı sesini kesmenin pratik yolu ; Yeni yapılmış gibi oluyor ve ses gelmiyor - Sayfa 3

Parke bağlantılarının da yanlış yapılması ya da arada boşluk olması ses çıkarmaya yol açacaktır. Bu tür etkenlerin yanı sıra hatalı parke takılması işlemidir. Peki bu seslerden kurtulmanın bir yolu var mı? İşte tek tek o yöntemler:

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Parkelerden gelen çıtırtı sesini kesmenin pratik yolu ; Yeni yapılmış gibi oluyor ve ses gelmiyor - Sayfa 4

BEBEK PUDRASI PARKEDEN GELEN SESİ KESİYOR

1- billa.com.tr sitesindeki bilgiye göre özellikle evlerde sık bir şekilde kullanılan laminat parkeler gıcırtı yapmaktadır. Böyle bir parkenin gıcırtı yapması durumunda ise en basit yöntem bebek pudrası kullanmanız olacaktır.

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