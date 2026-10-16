Parmak çıtlatmak gerçekten zararlı mı? Yılların efsanesi bilimsel olarak çöktü
Çocukluğumuzdan beri kireçlenme yapar diye uyarıldığımız parmak çıtlatma alışkanlığı hakkında bilim dünyasından rahatlatan haber geldi. Son araştırmalar o sesin sanıldığı gibi kemiklerden gelmediğini ve eklemlere zarar vermediğini ortaya koydu.
O SES KEMİKTEN DEĞİL, EKLEM SIVISINDAN GELİYOR
Parmaklarımızın arasında kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyen kaygan bir eklem sıvısı bulunuyor. Parmağı aniden çektiğimizde veya büktüğümüzde eklem aralığındaki basınç bir anda düşüyor. Bu basınç düşüşüyle birlikte sıvının içindeki gazlar küçük baloncuklar oluşturuyor ve o baloncukların aniden sönmesiyle o bildiğimiz "çıt" sesi ortaya çıkıyor. Yani ortada bir kemik aşınması falan yok.
KİREÇLENME İDDİASI BİLİMSEL OLARAK ÇÜRÜTÜLDÜ
En çok korkulan konu kireçlenme. Yıllarca parmağını çıtlatanlar ile hiç çıtlatmayanlar üzerinde yapılan uzun süreli takiplerde çok net bir sonuç çıktı. İki grubun kıkırdak yapısı, eklem aralığı ve kireçlenme riski arasında hiçbir fark yok. Düzenli olarak parmak çıtlatmanın eklemi bozduğu, yıprattığı veya kireçlenmeye zemin hazırladığı tezi tamamen boşa çıktı.
O ANI SANİYE SANİYE KAYDETTİLER
Bu konudaki en net kanıtlar gerçek zamanlı MR görüntülemelerinden geldi. Araştırmacılar çıtlatma anını milisaniyesi milisaniyesine kaydetti. Görüntülerde eklemin açıldığı anda sıvı içinde parlak bir gaz boşluğunun belirdiği açıkça görüldü. Kemiklerin birbirine çarpması, sürtünmesi gibi bir durumun olmadığı bu kayıtlarla kesin olarak belgelendi.
EL BECERİSİNİ VE KAS GÜCÜNÜ AZALTMIYOR
Ağrı olmadan yapılan çıtlatma elin kavrama gücünü, ince motor becerilerini veya bağ dokusunu zayıflatmıyor. Biyomekanik testlerde düzenli çıtlatma yapanların parmak kaslarının gücünde bir kayıp olmadığı görüldü. Birçok kişi bunu stres atmak veya ellerindeki gerginliği almak için yapıyor. En fazla yan etkisi, çıkardığı sesle çevredeki insanları rahatsız etmesi.