Parmak çıtlatmak gerçekten zararlı mı? Yılların efsanesi bilimsel olarak çöktü

KİREÇLENME İDDİASI BİLİMSEL OLARAK ÇÜRÜTÜLDÜ

En çok korkulan konu kireçlenme. Yıllarca parmağını çıtlatanlar ile hiç çıtlatmayanlar üzerinde yapılan uzun süreli takiplerde çok net bir sonuç çıktı. İki grubun kıkırdak yapısı, eklem aralığı ve kireçlenme riski arasında hiçbir fark yok. Düzenli olarak parmak çıtlatmanın eklemi bozduğu, yıprattığı veya kireçlenmeye zemin hazırladığı tezi tamamen boşa çıktı.