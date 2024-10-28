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  4. Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Marapi’de patlama! Dünyanın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti

Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Marapi’de patlama! Dünyanın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti

‘Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunan Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağı Marapi’de dün sabah saatlerinden bu yana 4 farklı patlama meydana geldiği yaklaşık 800 metre yükseğe kül püskürttüğü belirtiliyor.

Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Marapi’de patlama! Dünyanın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti - Sayfa 1

Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda dünden bu yana 4 patlama meydana geldi.

 

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Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Marapi’de patlama! Dünyanın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti - Sayfa 2

Dünyanın en aktif yanardağında hareketlilik arttı

Antara News'in haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi'deki volkanik faaliyetlerin arttığını açıkladı.

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Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Marapi’de patlama! Dünyanın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti - Sayfa 3

Art arda patlamalar yaşanıyor, kül püskürtüyor

Açıklamada, yanardağda dün sabah saatlerinden bu yana 4 farklı patlama meydana geldiği ve yanardağın kül püskürttüğü belirtildi.

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Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Marapi’de patlama! Dünyanın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti - Sayfa 4

Dün yerel saatle 07.00'de meydana gelen ilk patlamada yanardağın yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedilen açıklamada, dün gün içerisinde ikinci ve üçüncü patlamaların da yaşandığı duyuruldu.

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