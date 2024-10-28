Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Marapi’de patlama! Dünyanın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti
‘Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunan Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağı Marapi’de dün sabah saatlerinden bu yana 4 farklı patlama meydana geldiği yaklaşık 800 metre yükseğe kül püskürttüğü belirtiliyor.
Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda dünden bu yana 4 patlama meydana geldi.
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Dünyanın en aktif yanardağında hareketlilik arttı
Antara News'in haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi'deki volkanik faaliyetlerin arttığını açıkladı.
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Art arda patlamalar yaşanıyor, kül püskürtüyor
Açıklamada, yanardağda dün sabah saatlerinden bu yana 4 farklı patlama meydana geldiği ve yanardağın kül püskürttüğü belirtildi.
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