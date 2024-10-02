Pastane ustaları söylemek istemiyor. İşte dağ gibi kabaran poğaçanın sırrı

TEPSİDE BEKLETMEYİ SAKIN UNUTMAYIN

Poğaçaların tepside daha iyi mayalanması ve daha da kabarması için 15 dakika bekletilmesi önerilmektedir. Şekli verilen ve tepsiye sıra sıra dizilen poğaçaların burada kendine gelmesi için bir süre bekletmek puf puf poğaçalar elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu sebeple bu işleme tepsi mayası denmektedir.