Pastane ustaları söylemek istemiyor. İşte dağ gibi kabaran poğaçanın sırrı
Puf puf dağ gibi kabaran poğaça hazırlamak sandığınızdan daha kolay. Bu tarif sayesinde poğaçalarınız bulut gibi hafif olacak
Poğaça, başta kahvaltıda olmak üzere neredeyse tüm öğünlerde tüketilen hamur işlerinin başında gelir. Son zamanlarda zeytinli, çikolatalı ve dereotlu gibi çeşitleri trend olmuştur. Ancak hangi poğaçayı yaparsanız yapın kıyır kıyır olması ve kabarması önemlidir.
Pastane poğaçaları gibi puf puf bir lezzet elde etmek için dikkat edilmesi gereken incelikler bulunmaktadır. Bu püf noktaları göz önünde bulundurarak, lezzetli ve dağ gibi kabaran poğaçalar elde etmek mümkündür.
POĞAÇANIN DAĞ GİBİ KABARMASINI SAĞLAYAN TÜYO
Nefisyemektarifleri.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Eğer tarifinizde toz şeker kullanın diyorsa, bu maddeyi es geçmeyin. Mayalı hamurların istenilen şekilde kabarmasını sağlayan madde toz şekerdir. Toz şekerde bulunan maddeler, mayanın fermente olmasını sağlar. Bir tutam şeker, 2 kaşık şeker ya da farklı ölçülerde not düşülen şekeri, istenilen miktarda koymalısınız. Pofuduk poğaçaların sırlarından biri de toz şekerdir.
TEPSİDE BEKLETMEYİ SAKIN UNUTMAYIN
Poğaçaların tepside daha iyi mayalanması ve daha da kabarması için 15 dakika bekletilmesi önerilmektedir. Şekli verilen ve tepsiye sıra sıra dizilen poğaçaların burada kendine gelmesi için bir süre bekletmek puf puf poğaçalar elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu sebeple bu işleme tepsi mayası denmektedir.