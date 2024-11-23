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  4. Pastane ustalarının sakladığı yöntemler! Mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları

Pastane ustalarının sakladığı yöntemler! Mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları

Mükemmel poğaça yapmanın temeli puf puf kabarmış hamurdan geçiyor. Peki, mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, mayalı lezzeti ve pofuduk görüntüleriyle puf poğaça yapmanın püf noktaları…

Pastane ustalarının sakladığı yöntemler! Mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları - Sayfa 1

MAYALI PÜF POĞAÇA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Malzemelerinizin oda sıcaklığında olması hamurunuzun daha kolay kıvam almasını sağlar.

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Pastane ustalarının sakladığı yöntemler! Mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları - Sayfa 2

Hamura parmağınızla hafifçe bastırdığınızda tekrar eski haline geliyorsa hamurunuz ideal kıvamdadır.

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Pastane ustalarının sakladığı yöntemler! Mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları - Sayfa 3

Mayalı hamurunuzun üzerini kapatarak minimum 45 dakika, maksimum 1 saat mayalandırın.

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Pastane ustalarının sakladığı yöntemler! Mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları - Sayfa 4

Poğaçalarınızın rengi altın gibi olsun istiyorsanız tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerine çok az süt sürebilirsiniz.

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