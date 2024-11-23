Pastane ustalarının sakladığı yöntemler! Mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları
Mükemmel poğaça yapmanın temeli puf puf kabarmış hamurdan geçiyor. Peki, mayalı puf poğaça yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, mayalı lezzeti ve pofuduk görüntüleriyle puf poğaça yapmanın püf noktaları…
MAYALI PÜF POĞAÇA YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Malzemelerinizin oda sıcaklığında olması hamurunuzun daha kolay kıvam almasını sağlar.
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Hamura parmağınızla hafifçe bastırdığınızda tekrar eski haline geliyorsa hamurunuz ideal kıvamdadır.
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