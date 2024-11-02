Pastane usulü kıyır kıyır oluyor. Tuzlu kurabiye yaparken uygulamanız gereken tüyo
Tuzlu kurabiye hazırlarken pastanelerdeki gibi kıyır kıyır olmasını istiyorsanız bu tüyoyu uygulayın
Çayın yanına çok tüketilen tuzlu kurabiye pratik ve hızlı hazırlanabiliyor. Ev hanımları 15 dakikada nefis tuzlu kurabiye hazırlayabiliyor.
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Lezzetli ve tadı pastanelerdeki gibi tuzlu kurabiye yapmak için ise bilinmesi gereken birkaç püf nokta var. Bu püf noktalar sayesinde tuzlu kurabiye hem lezzetli hem de kıyır kıyır oluyor.
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AĞIZDA ERİYEN TUZLU KURABİYENİN MALZEMELERİ
Hamuru için;
- 200 gr tereyağı
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta akı
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- 3,5-4 su bardağı un
Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Susam
- Çörek otu
- Mavi haşhaş
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