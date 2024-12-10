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  4. Pastane usulü muhallebi tüyosu ; 1 tatlı kaşığı ekleyince lezzeti 3 katına çıkıyor

Pastane usulü muhallebi tüyosu ; 1 tatlı kaşığı ekleyince lezzeti 3 katına çıkıyor

Evde pratik muhallebi hazırlarken pastanelerde kullanılan püf noktayı denemelisiniz. Ayrıca bu sırlı malzemeden ekleyince lezzeti de 3 kat artıyor

Pastane usulü muhallebi tüyosu ; 1 tatlı kaşığı ekleyince lezzeti 3 katına çıkıyor - Sayfa 1

Türk mutfağı tatlılar konusunda oldukça zengindir. Milyonlarca kişi yemekten kalkar kalkmaz anında tatlı yemeye başlıyor ya da tatlı krizi tutuyor.

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Pastane usulü muhallebi tüyosu ; 1 tatlı kaşığı ekleyince lezzeti 3 katına çıkıyor - Sayfa 2

Bu nedenle ev hanımları sürekli tedbirli davranıyor. Günümüzde ise en pratik tatlılar arasında yer alan muhallebi güncelliğini hiç kaybetmiyor.

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Pastane usulü muhallebi tüyosu ; 1 tatlı kaşığı ekleyince lezzeti 3 katına çıkıyor - Sayfa 3

PASTANE USULÜ PRATİK MUHALLEBİ

nefisyemektarifleri.com sitesinde pratik muhallebi tarifi paylaşıldı.

Gereken malzemeler şunlar:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 4 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
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Pastane usulü muhallebi tüyosu ; 1 tatlı kaşığı ekleyince lezzeti 3 katına çıkıyor - Sayfa 4

Kolay muhallebi için öncelikle uygun bir tencereye sütü alalım.

Üzerine toz şeker, un ve nişastayı ilave edelim. Üzeri göz göz olup kaynayıncaya kadar muhallebiyi karıştırarak pişirelim.

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