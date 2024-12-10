Pastane usulü muhallebi tüyosu ; 1 tatlı kaşığı ekleyince lezzeti 3 katına çıkıyor
Evde pratik muhallebi hazırlarken pastanelerde kullanılan püf noktayı denemelisiniz. Ayrıca bu sırlı malzemeden ekleyince lezzeti de 3 kat artıyor
Türk mutfağı tatlılar konusunda oldukça zengindir. Milyonlarca kişi yemekten kalkar kalkmaz anında tatlı yemeye başlıyor ya da tatlı krizi tutuyor.
Bu nedenle ev hanımları sürekli tedbirli davranıyor. Günümüzde ise en pratik tatlılar arasında yer alan muhallebi güncelliğini hiç kaybetmiyor.
PASTANE USULÜ PRATİK MUHALLEBİ
nefisyemektarifleri.com sitesinde pratik muhallebi tarifi paylaşıldı.
Gereken malzemeler şunlar:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı