Pastane vitrinlerinin eskimeyen yıldızı: MasterChef usulü kıyır kıyır çatal nasıl yapılır?
MasterChef'te fırın lezzetleri kuşağında takımların bir zorlu sınavıda pastane kültürümüzün en ikonik tuzlularından biri olan çatal oluyor. Yarışmacılar, fırından çıktığı an etrafı saran o nefis mahlep kokusunu yakalamak ve çatalın ağızda dağılan o kusursuz kıvamını tutturabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Şeflerin çıtırlık, şekil ve lezzet testinden tam not almak isteyen takımlar, pastane usulünün tüm sırlarını tepsiye yansıtmak için zamana karşı yarışıyor. Peki kıyır kıyır çatal nasıl yapılır? İşte pastane usulü çatal tarifi ve püf noktaları...
ÇATAL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
150 gram oda sıcaklığında tereyağı
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı mahlep
1 Tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3 - 3,5 Su bardağı un
1 adet yumurta sarısı (üzeri için)
1 Yemek kaşığı çörek otu
ÇATAL NASIL YAPILIR?
Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağını derin bir yoğurma kabına alın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, bir yumurtanın sarısını, toz şekeri ve tuzu ekleyip malzemeler tamamen homojen bir hale gelene kadar elinizle güzelce karıştırın.
Sıvı karışımın içerisine pastane çatalının imza aroması olan mahlebi ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından elenmiş unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın; ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında, yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.