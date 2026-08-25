Pastane vitrinlerinin eskimeyen yıldızı: MasterChef usulü kıyır kıyır çatal nasıl yapılır?

ÇATAL NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağını derin bir yoğurma kabına alın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, bir yumurtanın sarısını, toz şekeri ve tuzu ekleyip malzemeler tamamen homojen bir hale gelene kadar elinizle güzelce karıştırın.