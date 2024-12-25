Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor

Kendi mutfağınızda sık sık denediğiniz poğaçalarınızın puf puf olmadığını veya çok çabuk bayatladığını görebilirsiniz. Fakat üzülmenize gerek yok çünkü poğaça pişirmek esasında düşündüğünüzden çok daha pratik ve keyifli bir aktivite.