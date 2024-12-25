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  4. Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor

Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor

Poğaça hamuru hazırlarken özen gösterilmesi gereken bazı incelikler bulunur. Bu küçük dokunuşlar sayesinde poğaçalarınızın iyi pişmesini, kabarık ve lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor - Sayfa 1

Kahvaltı öğünlerinin olmazsa olmazsa ürünlerinden poğaça, pek çok kişinin beğenerek tükettiği bir hamur işidir. Fakat poğaça pişirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı incelikleri vardır. Bu küçük noktalara dikkat ederek poğaçalarınızın puf puf olmasını sağlayabilir, bayatlamasının önüne geçebilirsiniz.

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Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor - Sayfa 2

Kendi mutfağınızda sık sık denediğiniz poğaçalarınızın puf puf olmadığını veya çok çabuk bayatladığını görebilirsiniz. Fakat üzülmenize gerek yok çünkü poğaça pişirmek esasında düşündüğünüzden çok daha pratik ve keyifli bir aktivite.

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Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor - Sayfa 3

Poğaçalarınızın puf puf kabarması ve raf ömrünün uzaması için ilk olarak malzemelerin kalitesine önem vermelisiniz. Bunun yanı sıra tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması poğaçaların ideal seviyede olmasını sağlayan en önemli faktörlerinden başında gelir.

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Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor - Sayfa 4

MADEN SUYU ÖNERİSİ

Köfte iç harcına ve börek hamuruna iyi kabarması için eklenen maden suyu, son zamanlarda yaygınlaştı. Bir süredir pastaneler de poğaça hamuruna maden suyu ekliyor ve sonuçlardan da oldukça memnun olduğunu açıklıyor.

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