Pastanecilerin açıklamadığı sır: Dağılıyor ve iyi pişmiyorsa poğaça hamuruna 1 kaşık eklemek yetiyor
Poğaça hamuru hazırlarken özen gösterilmesi gereken bazı incelikler bulunur. Bu küçük dokunuşlar sayesinde poğaçalarınızın iyi pişmesini, kabarık ve lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.
Kahvaltı öğünlerinin olmazsa olmazsa ürünlerinden poğaça, pek çok kişinin beğenerek tükettiği bir hamur işidir. Fakat poğaça pişirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı incelikleri vardır. Bu küçük noktalara dikkat ederek poğaçalarınızın puf puf olmasını sağlayabilir, bayatlamasının önüne geçebilirsiniz.
Kendi mutfağınızda sık sık denediğiniz poğaçalarınızın puf puf olmadığını veya çok çabuk bayatladığını görebilirsiniz. Fakat üzülmenize gerek yok çünkü poğaça pişirmek esasında düşündüğünüzden çok daha pratik ve keyifli bir aktivite.
Poğaçalarınızın puf puf kabarması ve raf ömrünün uzaması için ilk olarak malzemelerin kalitesine önem vermelisiniz. Bunun yanı sıra tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması poğaçaların ideal seviyede olmasını sağlayan en önemli faktörlerinden başında gelir.