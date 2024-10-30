Patatesi uzun süre saklama tüyosu ; Aylarca filizlenmiyor ve küflenmiyor
Patatesleri saklarken uygulayacağınız bu yöntem sayesinde filizlenme ve küflenmenin önüne geçeceksiniz
Havalar soğudukça patatesleri saklamak zorlaştı. Özellikle mutfakların ısınmasından dolayı rutubetlenme ve küflenme sorunu oluşuyor. Bu durum da patateslerin nemlenerek kısa sürede filizlenmesine yol açıyor.
Bu sorunu sadece ev hanımları değil devasa işletmeler de yaşıyor. Fakat bu durumun önüne geçmek için işletmelerin bazı çalışmaları var. Ev hanımları ise biraz daha doğal yöntemlerle filizlenmenin önüne geçiyor.
Patateslerin filizlenmesini ve küflenmesini önlemek sağlık için de oldukça büyük önem arz ediyor. Bu yüzden doğal yöntemle bu sorunun önüne geçebilirsiniz.