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  4. Patatesi uzun süre saklama tüyosu ; Aylarca filizlenmiyor ve küflenmiyor

Patatesi uzun süre saklama tüyosu ; Aylarca filizlenmiyor ve küflenmiyor

Patatesleri saklarken uygulayacağınız bu yöntem sayesinde filizlenme ve küflenmenin önüne geçeceksiniz

Patatesi uzun süre saklama tüyosu ; Aylarca filizlenmiyor ve küflenmiyor - Sayfa 1

Havalar soğudukça patatesleri saklamak zorlaştı. Özellikle mutfakların ısınmasından dolayı rutubetlenme ve küflenme sorunu oluşuyor. Bu durum da patateslerin nemlenerek kısa sürede filizlenmesine yol açıyor.

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Patatesi uzun süre saklama tüyosu ; Aylarca filizlenmiyor ve küflenmiyor - Sayfa 2

Bu sorunu sadece ev hanımları değil devasa işletmeler de yaşıyor. Fakat bu durumun önüne geçmek için işletmelerin bazı çalışmaları var. Ev hanımları ise biraz daha doğal yöntemlerle filizlenmenin önüne geçiyor.

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Patatesi uzun süre saklama tüyosu ; Aylarca filizlenmiyor ve küflenmiyor - Sayfa 3

Patateslerin filizlenmesini ve küflenmesini önlemek sağlık için de oldukça büyük önem arz ediyor. Bu yüzden doğal yöntemle bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

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Patatesi uzun süre saklama tüyosu ; Aylarca filizlenmiyor ve küflenmiyor - Sayfa 4

GÜN IŞIĞINDAN UZAK TUTUN

ensonhaber.com’da yer alan bilgiye göre patateslerin filizlenmesini önlemek için patateslerin nem kapmasını önleyecek yerlerde muhafaza etmek gelir. Patatesleri saklarken tercih edilen bölgenin serin ve kuru olması ve gün ışığından uzak tutulması da gerekir.

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