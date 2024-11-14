Patatesleri saklarken eklemeniz yeterli: En nemli balkon ve kiler dolabında bile filizlenmiyor
Aşırı nem nedeniyle patateslerde kısa sürede oluşan filizlenme sorunundan anında kurtaran yöntem. Senelerdir patates üretimi yapan çiftçiler, filizlenme probleminin önüne geçecek çözümü açıkladı
Patates, yemeklerde, salatalarda ve hatta soslarda bile kullanılan Türk mutfağının en çok tercih edilen ürünlerinden biridir. Ancak doğru koşullarda muhafaza edilmediği zaman çok çabuk filizlenme problemi görülebilir. Filizlenen patateslerin besin değeri düşer ve tüketilmesi durumunda ciddi riskler oluşabilir.
Neyse ki uzun yıllardır üreticilik yapanlar, patatesteki filizlenme sorununu ortadan kaldıracak çözümü açıkladı. Bu bilgiler sayesinde patatesler artık çöpe gitmeyecek ve böylelikle cebinizden ekstra para çıkmamış olacak.
Yemeklerin vazgeçilmezlerinden patatesler, genellikle çuval çuval alınarak balkonlarda, odunlukta ya da kiler dolabı gibi alanlarda muhafaza ediliyor. Fakat çoğu insan, bir süre sonra satın aldığı patateslerin filizlendiğini görüyor. Hal böyle olunca çuval dolusu patates de çöpe gitmek zorunda kalıyor.