Patatesleri saklarken eklemeniz yeterli: En nemli balkon ve kiler dolabında bile filizlenmiyor

Patates, yemeklerde, salatalarda ve hatta soslarda bile kullanılan Türk mutfağının en çok tercih edilen ürünlerinden biridir. Ancak doğru koşullarda muhafaza edilmediği zaman çok çabuk filizlenme problemi görülebilir. Filizlenen patateslerin besin değeri düşer ve tüketilmesi durumunda ciddi riskler oluşabilir.