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  4. Patateslerin filizlenmesini önlüyor ; Nevşehirli köylülerin uyguladığı taktik

Patateslerin filizlenmesini önlüyor ; Nevşehirli köylülerin uyguladığı taktik

Nevşehirli köylü kadınlar patateslerin filizlenmesini önleme yöntemi ortaya çıktı

Patateslerin filizlenmesini önlüyor ; Nevşehirli köylülerin uyguladığı taktik - Sayfa 1

Patateslerin filizlenmesi en kronik sorunlardan biridir. Özellikle sıcak havalarda patatesleri küflenmeden saklamak çok zordur. Patatesler nemli havayla temas ettiklerinde anında filizlenerek küfleniyor.

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Patateslerin filizlenmesini önlüyor ; Nevşehirli köylülerin uyguladığı taktik - Sayfa 2

Bu nedenle patates ve soğan gibi sebzeleri mutfakta saklamak bir hata olabilir. unileverfoodsolutions.com.tr’deki içeriğe göre patateslerin filizlenmemesi için onları serin bir ortamda muhafaza etmelisin.

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Patateslerin filizlenmesini önlüyor ; Nevşehirli köylülerin uyguladığı taktik - Sayfa 3

Ortalama 20 derece altındaki sıcaklıklar, patateslerin sağlıklı saklanması için uygun bir ortamdır. Kısacası serin ortamlarda uzun süre saklanabilir.

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Patateslerin filizlenmesini önlüyor ; Nevşehirli köylülerin uyguladığı taktik - Sayfa 4

Karanlık bir yerde saklamalısın. Güneş ışığı patatesin filizlenmesine sebep olacağından patateslerini mümkün olan en karanlık yerde saklaman idealdir.

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