Patateslerin filizlenmesini önlüyor ; Nevşehirli köylülerin uyguladığı taktik
Nevşehirli köylü kadınlar patateslerin filizlenmesini önleme yöntemi ortaya çıktı
Patateslerin filizlenmesi en kronik sorunlardan biridir. Özellikle sıcak havalarda patatesleri küflenmeden saklamak çok zordur. Patatesler nemli havayla temas ettiklerinde anında filizlenerek küfleniyor.
Bu nedenle patates ve soğan gibi sebzeleri mutfakta saklamak bir hata olabilir. unileverfoodsolutions.com.tr’deki içeriğe göre patateslerin filizlenmemesi için onları serin bir ortamda muhafaza etmelisin.
Ortalama 20 derece altındaki sıcaklıklar, patateslerin sağlıklı saklanması için uygun bir ortamdır. Kısacası serin ortamlarda uzun süre saklanabilir.
Karanlık bir yerde saklamalısın. Güneş ışığı patatesin filizlenmesine sebep olacağından patateslerini mümkün olan en karanlık yerde saklaman idealdir.