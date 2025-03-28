Patateslerin yağ çekmesini önleyen teknik ; Tüm taneler fast food usulü oluyor
Fast food usulü lezzetli ve çıtır çıtır patates kızartması yapmak için yağ çekmesini önlemelisiniz. Patateslerin yağ çekmesini önlemek için ise bazı püf noktalar var
Patates kızartması her kahvaltının olmazsa olmazı ve sevilenidir. Hem doyurucu hem de lezzetli olan kızartma, pratik bir şekilde de hazırlanıyor.
Patatesleri kızartırken ev hanımlarının görmezden geldiği püf nokta yağ çekmelerine neden olabiliyor. Yağ çekmeyi önlediğinizde ise ortaya tam bir şaheser çıkabiliyor.
Patateslerin aynı büyüklükte kesilmeleri yağ çekmelerine engel oluyor. Tüm patatesler aynı oranda kesildiğinde biri diğerinden daha az ya da daha fazla yağ çekmediği için hepsi nar gibi kızarıyor.