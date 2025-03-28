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Patateslerin yağ çekmesini önleyen teknik ; Tüm taneler fast food usulü oluyor

Fast food usulü lezzetli ve çıtır çıtır patates kızartması yapmak için yağ çekmesini önlemelisiniz. Patateslerin yağ çekmesini önlemek için ise bazı püf noktalar var

Patateslerin yağ çekmesini önleyen teknik ; Tüm taneler fast food usulü oluyor - Sayfa 1

Patates kızartması her kahvaltının olmazsa olmazı ve sevilenidir. Hem doyurucu hem de lezzetli olan kızartma, pratik bir şekilde de hazırlanıyor.

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Patateslerin yağ çekmesini önleyen teknik ; Tüm taneler fast food usulü oluyor - Sayfa 2

Patatesleri kızartırken ev hanımlarının görmezden geldiği püf nokta yağ çekmelerine neden olabiliyor. Yağ çekmeyi önlediğinizde ise ortaya tam bir şaheser çıkabiliyor.

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Patateslerin yağ çekmesini önleyen teknik ; Tüm taneler fast food usulü oluyor - Sayfa 3

Patateslerin aynı büyüklükte kesilmeleri yağ çekmelerine engel oluyor. Tüm patatesler aynı oranda kesildiğinde biri diğerinden daha az ya da daha fazla yağ çekmediği için hepsi nar gibi kızarıyor.

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Patateslerin yağ çekmesini önleyen teknik ; Tüm taneler fast food usulü oluyor - Sayfa 4

Kesilmiş patateslerinizi bol tuzlu suyun içerisinde de bekletmek oldukça önemli. Bu sayede kızarırken nişasta bırakmayacaklar ve lezzetlerini koruyacaklardır.

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