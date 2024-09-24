Patlıcan kızartırken uygulamalısınız ; Asla kararmayacak + yağ çekmeyecek
Patlıcan kızartırken yağ çekmesini ve kararmasını önlemenin kolay bir yolu var
Yazın sıcak günleri bitmeden son kızartmalar yapılıyor. Ev hanımları da satın aldıkları patlıcanları yağ çekmeden çıtır çıtır kızartmak istiyor. Patlıcanları nefis bir şekilde kızartma işi Egeli köylülerin işi…
Egeli köylü kadınlar patlıcan kızartırken yağ çekmemesi için sadece basit bir püf nokta uyguluyor. Bu sayede patlıcanlar asla yağ çekmez üstelik asla da kararmıyor.
PATLICANIN KARARMASINI ÖNLEYEN TÜYO
Lezzetli patlıcan yemekleri tariflerinin paylaşıldığı rafinera.com sitesinde patlıcan kızartırken kararmasını önlemenin püf noktaları da paylaşıldı. İşte o püf noktalar:
· Patlıcanı soyduktan hemen sonra bol su ile yıkayın ve oyalanmadan pişirmeye özen gösterin. Patlıcan beklemediği için kararmaz, yemeklerinizin hem görseli hem lezzeti güzel olur.