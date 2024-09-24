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  4. Patlıcan kızartırken uygulamalısınız ; Asla kararmayacak + yağ çekmeyecek

Patlıcan kızartırken uygulamalısınız ; Asla kararmayacak + yağ çekmeyecek

Patlıcan kızartırken yağ çekmesini ve kararmasını önlemenin kolay bir yolu var

Patlıcan kızartırken uygulamalısınız ; Asla kararmayacak + yağ çekmeyecek - Sayfa 1

Yazın sıcak günleri bitmeden son kızartmalar yapılıyor. Ev hanımları da satın aldıkları patlıcanları yağ çekmeden çıtır çıtır kızartmak istiyor. Patlıcanları nefis bir şekilde kızartma işi Egeli köylülerin işi…

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Patlıcan kızartırken uygulamalısınız ; Asla kararmayacak + yağ çekmeyecek - Sayfa 2

Egeli köylü kadınlar patlıcan kızartırken yağ çekmemesi için sadece basit bir püf nokta uyguluyor. Bu sayede patlıcanlar asla yağ çekmez üstelik asla da kararmıyor.

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Patlıcan kızartırken uygulamalısınız ; Asla kararmayacak + yağ çekmeyecek - Sayfa 3

PATLICANIN KARARMASINI ÖNLEYEN TÜYO

Lezzetli patlıcan yemekleri tariflerinin paylaşıldığı rafinera.com sitesinde patlıcan kızartırken kararmasını önlemenin püf noktaları da paylaşıldı. İşte o püf noktalar:

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Patlıcan kızartırken uygulamalısınız ; Asla kararmayacak + yağ çekmeyecek - Sayfa 4

·         Patlıcanı soyduktan hemen sonra bol su ile yıkayın ve oyalanmadan pişirmeye özen gösterin. Patlıcan beklemediği için kararmaz, yemeklerinizin hem görseli hem lezzeti güzel olur.

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