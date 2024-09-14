Patsocular patatesi böyle kızartıyor ; 5 kat daha çıtır ve lezzetli oluyor

Patatesi türlü türlü kızartmak mümkün. Artık dışarıda satılan cipslerin sağlıklı oluşuna güvenmeyenler bile kolları sıvayıp evde patates cipsi yapıyor. Çok fazla çeşitte yemeği ve kahvaltılığı yapılan patates en çok da kızartma olarak tüketilir.

BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİ - TIKLA ÖĞREN