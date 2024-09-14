Patsocular patatesi böyle kızartıyor ; 5 kat daha çıtır ve lezzetli oluyor
Patates kızartmasının lezzetini artırmak için bilmeniz gerekenler
Patatesi türlü türlü kızartmak mümkün. Artık dışarıda satılan cipslerin sağlıklı oluşuna güvenmeyenler bile kolları sıvayıp evde patates cipsi yapıyor. Çok fazla çeşitte yemeği ve kahvaltılığı yapılan patates en çok da kızartma olarak tüketilir.
Lezzetli ve çıtır çıtır bir patates yapmak için ise bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. fritclean.com.tr’de yer alan bilgiye göre patatese lezzet katan baharat kajun baharatı. İşte kajun baharatlı patatesin hazırlanışı:
Gereken malzemeler:
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 çağ kaşığı soğan tozu
1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
Kajun baharatını hazırladıktan sonra patatesleri hazırlamaya geçin. Patateslerinizi ince ince doğradıktan sonra soğuk suda biraz bekletin.