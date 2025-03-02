Pazar sabahı yatakta kalmak depresyon riskini azaltıyor
Bilim insanları pazar günleri yatakta bir saat fazladan kalmanın depresyon riskini yüzde 30 oranında düşürdüğü tespit etti. Araştırma, hafta sonları yatakta daha uzun saatler geçirmenin strese karşı 'koruyucu bir etki' yaratabileceğini buldu.
Bilim insanları, pazar sabahı yataktan kalkmadan uyumanın sağlığınız için iyi olduğunu, hatta sizi daha mutlu bile edebileceğini söylüyor.
Depresyon riskini yarıya indiriyor
Yeni bir araştırma, pazar günleri yataktan kalkmadan, 2 saate kadar fazla zaman geçirmenin depresyon riskini yarı yarıya azaltabileceğini buldu.
Fazladan uyku iş-yaşam dengesini sağlıyor
Ekstra uykunun, hafta boyunca iş ve aile hayatını dengelediği belirtiliyor. Uzmanlar, çalışırken yeterli uyku alamayan erkekler ve 40-60 yaş aralığındaki kişiler için özellikle faydalı olduğunu söylüyor.