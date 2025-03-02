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Pazar sabahı yatakta kalmak depresyon riskini azaltıyor

Bilim insanları pazar günleri yatakta bir saat fazladan kalmanın depresyon riskini yüzde 30 oranında düşürdüğü tespit etti. Araştırma, hafta sonları yatakta daha uzun saatler geçirmenin strese karşı 'koruyucu bir etki' yaratabileceğini buldu.

Pazar sabahı yatakta kalmak depresyon riskini azaltıyor - Sayfa 1

Bilim insanları, pazar sabahı yataktan kalkmadan uyumanın sağlığınız için iyi olduğunu, hatta sizi daha mutlu bile edebileceğini söylüyor.

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Pazar sabahı yatakta kalmak depresyon riskini azaltıyor - Sayfa 2

Depresyon riskini yarıya indiriyor

Yeni bir araştırma, pazar günleri yataktan kalkmadan, 2 saate kadar fazla zaman geçirmenin depresyon riskini yarı yarıya azaltabileceğini buldu.

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Pazar sabahı yatakta kalmak depresyon riskini azaltıyor - Sayfa 3

Fazladan uyku iş-yaşam dengesini sağlıyor

Ekstra uykunun, hafta boyunca iş ve aile hayatını dengelediği belirtiliyor.  Uzmanlar, çalışırken yeterli uyku alamayan erkekler ve 40-60 yaş aralığındaki kişiler için özellikle faydalı olduğunu söylüyor.

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Pazar sabahı yatakta kalmak depresyon riskini azaltıyor - Sayfa 4

Uykusuzluk yaşam süresini kısaltıyor

Uykusuzluğun düşük ruh hali, konsantrasyon eksikliği, kilo alımı, zayıf bağışıklık sistemi ve hatta yaşam süresinin kısalması gibi sorunlarla ilişkili olduğu belirtiliyor.

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