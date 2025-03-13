Pek çok kişinin bilmediği küçük dokunuş: Kakaolu keki lezzetlendiren tüyo
İştahınızı açan bulut gibi hafif kıvamlı kek pişirmenin en basit yolu: Bu küçük dokunuş sayesinde kakaolu kekiniz asla hamur olmuyor
Kakaolu kek, en basit ve pratik tatlı tariflerinden biridir. Çatkapı gelen misafirlere şipşak hazırlanacağı gibi ev halkına da hemen hazırlanabilir. Bu nedenle ev hanımlarının sıkça yaptığı lezzetlerden biridir.
Ancak bu kadar sıklıkla yapılmasına rağmen kakaolu kekin kıvamını tutturmak ve o yumuşacık dokusunu yakalamak sanıldığı kadar kolay değildir. Bu minik dokunuşlar sayesinde kakaolu kekiniz ne zaman yaparsanız yapın tam kıvamlı ve ipek gibi olacak.
Harika ipuçları yardımıyla pişirdiğiniz kekin hem yapısı hem de lezzeti değişecek. İşte lezzetli ve tam kıvamında kakaolu kek pişirmenin püf noktaları.....
KEKİN PİŞTİĞİNDEN EMİN OLUN
Kekinizin pişip pişmediğinden mutlaka emin olmalısınız. Bunun için kürdan yöntemini deneyebilirsiniz. Yapacağınız tek şey kürdanı keke sokup temiz çıkmasını beklemek. Eğer kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Ayrıca piştiğini kontrol etmek amacıyla fırını sürekli açmak kekin kıvamı için olumsuz bir etki yaratacaktır. Bu sebeple şefler olabildiğince fırın kapağının açılmaması gerektiğini söylüyor.