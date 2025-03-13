Pek çok kişinin bilmediği küçük dokunuş: Kakaolu keki lezzetlendiren tüyo

Ancak bu kadar sıklıkla yapılmasına rağmen kakaolu kekin kıvamını tutturmak ve o yumuşacık dokusunu yakalamak sanıldığı kadar kolay değildir. Bu minik dokunuşlar sayesinde kakaolu kekiniz ne zaman yaparsanız yapın tam kıvamlı ve ipek gibi olacak.