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  4. Limon-pekmez mucizesi! Haftanın 6 günü aç karnına tüketin, faydalarına inanamayacaksınız

Limon-pekmez mucizesi! Haftanın 6 günü aç karnına tüketin, faydalarına inanamayacaksınız

Limon ve pekmez doğanın bize sunduğu iki şifalı besin... Limonun antioksidan özelliği ile pekmezin zengin mineralleri birleştiğinde ortaya çıkan kür ise adeta bir şifa deposu oluyor. Peki, limon pekmez kürünün faydaları nelerdir? Limon pekmez kürü nasıl hazırlanır? İşte detaylar…

Limon-pekmez mucizesi! Haftanın 6 günü aç karnına tüketin, faydalarına inanamayacaksınız - Sayfa 1

LİMON-PEKMEZ KÜRÜNÜN FAYDALARI

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

-Bol miktarda demir içerdiği için kansızlığı önler.

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Limon-pekmez mucizesi! Haftanın 6 günü aç karnına tüketin, faydalarına inanamayacaksınız - Sayfa 2

 -Vücuda enerji vererek halsizlik ve yorgunluğu ortadan kaldırır ve dinç olmayı sağlar.

-Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerine son verir.

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Limon-pekmez mucizesi! Haftanın 6 günü aç karnına tüketin, faydalarına inanamayacaksınız - Sayfa 3

-Balgam söktürmeye yardımcı olur.

-Boğaz ağrısını hafifletir. İltihaplanmanın önüne geçer.

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Limon-pekmez mucizesi! Haftanın 6 günü aç karnına tüketin, faydalarına inanamayacaksınız - Sayfa 4

 -Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden korur ve iç organların daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

-Vücudun şeker ihtiyacını en doğal şekilde karşılar.

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