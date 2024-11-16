Limon-pekmez mucizesi! Haftanın 6 günü aç karnına tüketin, faydalarına inanamayacaksınız
Limon ve pekmez doğanın bize sunduğu iki şifalı besin... Limonun antioksidan özelliği ile pekmezin zengin mineralleri birleştiğinde ortaya çıkan kür ise adeta bir şifa deposu oluyor. Peki, limon pekmez kürünün faydaları nelerdir? Limon pekmez kürü nasıl hazırlanır? İşte detaylar…
LİMON-PEKMEZ KÜRÜNÜN FAYDALARI
-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudu korur.
-Bol miktarda demir içerdiği için kansızlığı önler.
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-Vücuda enerji vererek halsizlik ve yorgunluğu ortadan kaldırır ve dinç olmayı sağlar.
-Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerine son verir.
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