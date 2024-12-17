Peteklere el değmiyor. Bu tüyoyu denemelisiniz ; 36 yıllık ünlü teknik servis personeli açıkladı
Peteklerin daha iyi ısıtması için 36 yıldır ünlü teknik serviste personel olarak çalışan ustanın reglaj ayarı önerisini uygulamalısınız
Evde uzun süre kullanılan petekler zamanla eskiyerek yıpranabiliyor. Bu durum peteklerin ısıtma performansını da ciddi derecede düşürüyor. Dolayısıyla kombi nede kadar yüksek derecede çalışırsa da istenildiği kadar ısıtmıyor.
Tam 36 yıldır bilindik bir serviste çalışan Ahmet Candar, peteklerde reglaj ayarı yapılarak daha çok ısı tasarrufu yapılacağını söyledi.
PETEKLERİNİZDE BU AYARI YAPIN EL DEĞDİREMEYECEKSİNİZ
Candar, “Vatandaşlar peteklerinin ısınmadığından şikayet ediyor. İstediğiniz kadar temizletin eğer gerçekten peteklerinizde temizlenme ihtiyacı yoksa yine de memnun olmazsınız.” dedi.
Candar peteklerle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
“Benim 36 yıllık tecrübem diyor ki peteklerinizde reglaj ayarı yapmalısınız. Reglaj ayarı dediğimiz şey petekler arasındaki sıcak su dağılımının ayarlanmasıdır. Yapmanız gereken tek şey şu kombinize en yakın peteğin çıkış vanasını çeyrek tur açın.