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  4. Peynir helvasının lezzeti 5 kat artıyor ; Çanakkaleli köylülerin sırrıymış

Peynir helvasının lezzeti 5 kat artıyor ; Çanakkaleli köylülerin sırrıymış

Ülkemizde çok sevilen tatlılardan olan peynir helvası hazırlarken Çanakkaleli köylülerin uyguladığı sırlı tarif sayesinde tatlının lezzeti 5 kat artacak.

Peynir helvasının lezzeti 5 kat artıyor ; Çanakkaleli köylülerin sırrıymış - Sayfa 1

Özellikle Çanakkale ve Tekirdağ’da bolca yapılan peynir helvası dondurmayla servis edilen lezzetli bir tatlıdır. Düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar da tercih eder.

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Peynir helvasının lezzeti 5 kat artıyor ; Çanakkaleli köylülerin sırrıymış - Sayfa 2

Evde pratik bir şekilde peynir helvasını hazırlamak ise mümkün. Özellikle Çanakkaleli köylüler tarafından verilen önemli püf noktalarla yapabilirsiniz.

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Peynir helvasının lezzeti 5 kat artıyor ; Çanakkaleli köylülerin sırrıymış - Sayfa 3

PEYNİR HELVASI 5 KAT DAHA LEZZETLİ OLUYOR

kevserinmutfagi.com’da yer alan peynir helvası tarifi için gereken malzemeler şöyle:

  • 250 g taze mozarella peyniri,
  • 1 tepeleme yemek kaşığı un,
  • 3/4 su bardağı şeker,
  • Çay kaşığının ucuyla toz safran (renk vermesi için kullanılıyor, şart değil).
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Peynir helvasının lezzeti 5 kat artıyor ; Çanakkaleli köylülerin sırrıymış - Sayfa 4

ÖNEMLİ NOT: Tekirdağ’ın Karacakılavuz köyünde tam 45 yıldır bıkmadan usanmadan peynir helvası yapan Hasan Usta en büyük püf noktanın orta ateşte sürekli karıştırmak olduğunu söyledi.

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