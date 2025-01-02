Peynir helvasının lezzeti 5 kat artıyor ; Çanakkaleli köylülerin sırrıymış
Ülkemizde çok sevilen tatlılardan olan peynir helvası hazırlarken Çanakkaleli köylülerin uyguladığı sırlı tarif sayesinde tatlının lezzeti 5 kat artacak.
Özellikle Çanakkale ve Tekirdağ’da bolca yapılan peynir helvası dondurmayla servis edilen lezzetli bir tatlıdır. Düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar da tercih eder.
Evde pratik bir şekilde peynir helvasını hazırlamak ise mümkün. Özellikle Çanakkaleli köylüler tarafından verilen önemli püf noktalarla yapabilirsiniz.
PEYNİR HELVASI 5 KAT DAHA LEZZETLİ OLUYOR
kevserinmutfagi.com’da yer alan peynir helvası tarifi için gereken malzemeler şöyle:
- 250 g taze mozarella peyniri,
- 1 tepeleme yemek kaşığı un,
- 3/4 su bardağı şeker,
- Çay kaşığının ucuyla toz safran (renk vermesi için kullanılıyor, şart değil).